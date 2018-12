Amálka potřebuje nepřetržitou péči. Rodina žije z jednoho platu

V takových situací pomáhají Dobří andělé. Jednou z takových rodin jsou i Ryšlinkovi. Těm se před sedmi lety narodila dcera s vážnou poruchou metabolismu.

Na věčně usměvavé Amálce by na první pohled vážné onemocnění poznal jen málokdo. Krátce po porodu jí lékaři zjistil nízkou hladinu cukru. Jenže diagnóza byla mnohem horší. K lásce a štěstí se tak během několika měsíců přidal i strach o její život.

"Přibližně v roce se paní doktorce nezdálo, že Amálka málo prospívá. Udělaly se testy a zjistilo se, že Amálka má CDG syndrom. Je to v podstatě metabolická vada," vysvětluje maminky Amálky Renata Ryšlinková. "Já tomu pořád dodneška nevěřím. Snažíme se, co se dá," dodává otec Jaroslav Ryšlink.

Amálka je vlivem nemoci na úrovni dvouletého dítěte. Sama nechodí, téměř nemluví a nedokáže se o sebe postarat. Čtyřiadvaceti hodinovou péči jí věnuje maminka. Rodina žije pouze z jedné výplaty. Táta se po návratu z práce snaží s dcerou trávit každou minutu.

Dívenka postupně roste a je stále těžší. Nošení do prvního patra je tak pro rodiče velmi náročné. Rodina se proto rozhodla z prvního patra přestěhovat do přízemí. To ale nejdříve musí zrekonstruovat. Přestavbu na bezbariérové bydlení jim částečně pomáhají financovat příspěvky Dobrých andělů.

"Už druhým rokem dostáváme příspěvky od Dobrých andělů, za což jsme teda hrozně vděční, moc děkujeme všem andílkům. Příspěvky používáme na terapie, různý pomůcky," dodává Renata Ryšlinková.

Dobrým andělem se můžete stát i vy. Stačí se pouze zaregistrovat na internetových stránkách www.dobryandel.cz. Nadace vámi věnovanou částku rodinám pošle do posledního haléře.