Holčička spadla ve škole na hlavu. Učitelka nezavolala záchranku!

Osmiletá žákyně základní školy v Blatné utrpěla ve škole úraz. Třídní učitelka neposkytla podle matky Martiny dceři adekvátní ošetření, nezavolala záchranku a holčičku poslala zpět do vyučování. Lékařské vyšetření odhalilo zlomený nos a odtrženou bradu od čelisti.

"Má osmiletá dcera chodí do 3.B na ZŠ Jana Amose Komenského v Blatné. V pondělí měla ve škole úraz, a nejen, že jí její třídní paní učitelka neposkytla první pomoc, ale k tomu mi ani nezavolala, abych jí pomoc alespoň mohla zajistit já," popsala celou událost matka Martina na sociální síti.

Holčička podle Martiny spadla z více než metrové výšky přímo na obličej. "Pád dokonce ani nemírnila rukama, jelikož je měla schované v mikině mimo rukáv - po výkladu paní učitelky o dětech, které se rodí kvůli vlivu léků proti bolesti užívaných během těhotenství bez rukou nebo bez nohou. Je to vůbec vhodné, říkat takové věci osmiletým dětem?," ptá se matka.

Podle matky má třídní učitelka dlouholeté zkušenosti jako pedagog. "Zavolala paní učitelka záchrannou službu? Ne! Zajistila dcerce lékařské vyšetření? Ne! Zavolala na kontakty uvedené v žákovské knížce, které tam jsou právě pro tyto účely? Ne! Šla se aspoň podívat na místo, kde se jí to přihodilo? Ne!" popsala.

Malá školačka po úrazu velmi plakala, obličej měla od krve. "Tu po ní na podlaze i v umývárně dokonce uklízela spolužačka! Paní učitelka dceři akorát vynadala, řekla, ať si znovu vypláchne ústa vodou, podívala se jí do pusy, zhodnotila, že jí nic vážného není a posadila ji do další hodiny s tím, ať má chvíli hlavu zakloněnou," popsala.

Martina se o úrazu své dcery dozvěděla smskou, kterou od třídní obdržela. "Oznámila, že dcera krvácí ze rtu a nosu, a že si myslí, že to zvládne do konce vyučování. Později mi sdělila, že měla skoro vybitou baterku v mobilu, že byla ráda, že odeslala sms. To ve škole nemají telefon, pevnou linku?" zlobí se Martina.

Přijatou SMS neslyšela, její dcera byla ve škole ještě další dvě hodiny, než pro ni přišel Martinin přítel. "Hned jsem viděla, že nos má aspoň dvakrát takový jak normálně a celý do fialova. Pod dolními zuby pod dásní měla navíc odhalenou čelist," popsala dceřin úraz.

Lékaři údajně zjistili, že má zlomený nos a odtrženou bradu od čelisti. "Velice se divili, že jdeme tak dlouho po úrazu! Navíc nám sdělili, že dceři pusinku zašije leda stomatochirurg, který je nejblíž v Českých Budějovicích. Tam byla dcera hospitalizována," popsala matka.

Martina upozornila, že nechce vzbudit nenávist vůči jedné učitelce, nebo pedagogům všeobecně. Pouze by chtěla příspěvkem "podněcovat k zajištění větší bezpečnosti dětí, ověření si, zda je vše v pořádku s oznamováním zdravotního stavu dítěte ze školy, k promluvení si s dětmi, k zalarmovaní rodičů."

K celé události se vyjádřila ředitelka ZŠ Jana Krapsová:

"Chci v úvodu uvést, že se jedná o politováníhodnou událost, která velice mrzí nejen mě, ale i celý učitelský sbor. Úrazu však nešlo zabránit, došlo k němu ve třídě o přestávce před poslední vyučovací hodinou v důsledku jednání žákyně, které sama její maminka označila za nerozumné.Celou záležitost jsem pečlivě prošetřila a mohu konstatovat, že jsem zatím nezjistila žádná pochybení zaměstnanců školy v jejich postupu po vzniku úrazu. Bezprostředně po úrazu děti přítomné ve třídě přivolaly třídní učitelku, ta žákyni, která měla potřísněný nos a ústa krví, odvedla na záchod a pomohla jí za přítomnosti učitelky vykonávající o přestávce na patře dohled umýt se, aby mohly zjistit, jaká zranění utrpěla. Žákyně měla naražený nos a spodní ret, po umytí k dalšímu krvácení nedocházelo. Učitelka matku žákyně bezprostředně poté informovala SMS o úrazu, nikdo však na tuto zprávu nereagoval. Žákyně se při poslední vyučovací hodině výtvarné výchovy běžně zapojila do výuky. Při hodině byla průběžně kontrolována učitelkou, která sledovala její zdravotní stav. Žákyně si na nic nestěžovala. Žákyni si vyzvedl po obědě z družiny přítel matky. Ve středu 14.3.2018 se dostavila matka za třídní učitelkou pro případné úkoly pro dceru po dobu její nepřítomnosti ve škole, dále řešily další otázky související s výukou a teprve na dotaz učitelky matka sdělila informace o zdravotním stavu dcery. V pátek 16.3.2018 se za mnou dostavila matka, informovala mě o svém názoru na úraz dcery a postup paní učitelky, se kterým nesouhlasila. Sdělila jsem jí, že celou záležitost prošetřím a o výsledku ji budu informovat.V neděli 18.3.2018 pak matka zveřejnila na svém facebooku velmi emotivní zprávu, ve které uvedla některé nepravdivé informace o událostech následujících po úrazu a zejména napadla jednání paní třídní učitelky, které mimo jiné vyčetla, že dceři neposkytla první pomoc, nezavolala, ale poslala pouze SMS. Nevím, kdy si matka přečetla SMS o úrazu, ve zprávě na facebooku uvedla, že spala po noční, ale na SMS nereagovala.Dosavadním šetřením nebylo zjištěno v postupu zaměstnanců a zejména paní třídní učitelky žádné pochybení. Paní učitelka žákyni ošetřila na základě vyhodnocení jejího aktuálního zdravotního stavu a informovala matku SMS (ve školním řádu není určen způsob informování např. telefonicky, jak požaduje matka žákyně). Následně byl sepsán záznam o úrazu, který byl oznámen dalším orgánům tak, jak ukládají předpisy. Po návratu žákyně do školy bych se jí ráda za přítomnosti matky zeptala na průběh událostí týkajících se úrazu a následně budu moci šetření uzavřít. Úraz žákyně bude samozřejmě odškodněn pojišťovnou, které již byla škodní událost oznámena.Velmi mě mrzí, že matka zprávou na facebooku vyvolala jednostrannými informacemi velmi nepřátelskou diskuzi vůči paní třídní učitelce i škole. Naštěstí diskuzi na facebooku již zastavila, avšak negativní stanoviska přetrvávají. Škola se tím cítí velmi poškozena a pokud budou tyto útoky pokračovat, nelze vyloučit, že zváží přiměřenou obranu."