Holčičku málem zabila pusa od příbuzného! Rodiče bijí na poplach

Malá Kaylah Merrittová měla po celém těle ošklivou vyrážku, která z červené přecházela až do fialové barvy. Rodiče ji okamžitě vzali na pohotovost, kde jim lékaři oznámili, že přichází za minutu dvanáct. Pokud by pomoc vyhledali později, roční holčička mohla zemřít, píše portál Daily Mail.

Zdravotní potíže začala mít dívenka podle jejích rodičů Brogan a Connora poté, co ji políbil nachlazený příbuzný s oparem. U Kaylah se pak projevil herpes, který byl velice bolestivý. Rodiče si pak všimli, že její pláč zní jinak. Měli obavy, protože už v minulosti prodělala meningitidu.

"Byli jsme doma, chtěla jsem ji vykoupat a všimla jsem si veškeré té vyrážky na jejích nožičkách. Byla to hrozná noční můra, všude měla modré fleky a plakala z celého srdce. Byla jsem vyděšená, jako první mě napadlo, že to má co dělat s jejími dřívějšími problémy," popsala maminka Brogan.

Lékaři pak rodičům oznámili, že miminka mají slabší imunitní systém, proto je ohrožuje i opar, který pro dospělého nepředstavuje větší riziko. Dívenka v nemocnici strávila čtyři dny, doktoři naštěstí byli schopni ji vyléčit za pomoci antibiotik a hojivých krémů.

Rodiče malé Kaylah teď varují všechny ostatní, aby své děti co nejvíce chránili. "Nemusíte mít viditelné projevy nemoci, abyste dítěti ublížili. Můžete virus přenášet a ovlivnit jejich zdraví," uvedla Brogan. Například opar může být tak lehký, že si ho ani nevšimnete.