Exkluzivní rozhovor s kolegyní Jána Kuciaka: Vyhrožovali i mně!

Pod policejní ochranou už téměř dva týdny žije zakladatelka centra pro investigativní žurnalistku Pavla Holcová. Měsíce totiž spolupracovala na kauze odkrývající působení italské mafie na Slovensku se zavražděným novinářem Jánem Kuciakem. Televizi Nova prozradila, jaké to je být pod dohledem policie, co všechno nemůže a také s jakými výhrůžkami se setkala.

Deset dní. Tak dlouho se Pavla Holcová nemůže svobodně pohybovat. Nemůže mluvit s kým chce, nemůže si dát co chce, nesmí celou řadu věcí. Pavla Holcová žije ve zvláštním režimu, na její bezpečnost dohlíží čtyřiadvacet hodin denně policie.

Jak to snášíte?

Dolehla na mě velmi hluboká únava, v posledních dnech jsem moc nespala, nejedla, ale pomalu se to zlepšuje. Měla jsem čas přemýšlet o tom, co se stalo, nějak se s tím osobně vyrovnat a najít v sobě vnitřní sílu pokračovat v tom, co jsme začali.

Co pro Vás bylo v prvních dnech prioritou?

Co nejrychleji kauzy dokončit a vydat je. Novinářská zkušenost je taková, že v momentě, kdy kauzy vyjdou, tak riziko se o něco sníží. Lidé z organizovaného zločinu už s tím vlastně nemohou dělat nic, ten příběh je venku - začal žít vlastním životem a není třeba útočit na novináře. Proto jsme se snažili příběhy co nejrychleji dokončit a dát je do podoby, která bude publikovatelná.

Vy jste s Janem spolupracovala poměrně dlouho. Jak vážně vnímal výhrůžky, cítil se podle Vás ohrožený?

Ta nejčastěji zmiňovaná výhrůžka byla od Mariana Kočmera a je někdy z listopadu. Ze začátku ho to překvapilo, ale vlastně netrvalo dlouho a začal se tím spíš bavit. Spíš ho překvapilo, že policie s tím nic nedělá.

My samozřejmě všechny výhrůžky vyhodnocujeme, ale práce investigativního novináře je taková, že vám pořád někdo o někom říká, že je nebezpečný. Výhrůžky nejsou ojedinělé, nemyslím si, že je dobrý nápad běhat s každým ošklivým dopisem na policii. Občas to vypadá jen jako změť sprostých slov, která nemá hlavu ani patu.

Snažíme se být co nejopatrnější, šifrujeme veškeré maily, používáme zabezpečenou telefonní komunikaci a šifrované zprávy i přes mobilní telefony.

Byly výhrůžky směřovány i Vám - tak jako byly Janovi?

My jsme dostali před několika měsíci varování od našich kolegů z Itálie, že lidi, o které se zajímáme, jsou nebezpeční, a že si máme dát pozor. Tohle našim kolegům, se kterými jsme na kauze pracovali, řekla italská policie.

Oni nám tu informaci předali, my jsme si nicméně nemysleli, že se už teď vystavujeme nějakému riziku. To, co jsme donedávna dělali, bylo, že jsme jenom vedle sebe dávali veřejně přístupné dokumenty, analyzovali, srovnávali. Tvořili jsme nějakou mozaiku toho, co je to za lidi, jak pronikají, co se děje.

Nebezpečná fáze, která je u každé kauzy, teprve měla přijít a měla přijít s tím, že se začneme těch lidí vyptávat a žádat je o komentáře, oslovovat je. K tomu jsme se ale nikdy nedostali.

Z úst policie zaznělo, že kauza má jistý přesah i k nám do Česka. Máme tomu rozumět tak, že italská mafie operuje i na našem území?

Není na světě moc zemí, kde by italská mafie nebyla. Takže ano, operuje i v České republice. Nicméně ta kauza nebyla postavená tak, že rodiny, o kterých jsme psali, působí i v Česku.

Linka, která je nejvíc vidět, je, že Antonino Vadala na konci roku 2017 v Praze založil firmu. Jenže ta firma zatím nic neudělala, nenašli jsme, že by do něčeho investovala a skupovala nějaké pozemky, vlastně byla zatím jenom na papíře.

