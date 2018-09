Hollywoodská legenda je po smrti. Burta Reynoldse (82) zradilo srdce

Smutná zpráva obletěla filmový svět. Oblíbený americký herec Burt Reynolds (82) ve čtvrtek ráno zemřel v nemocnici na Floridě v USA. Podle amerického deníku TMZ měl herec infarkt. Rodina s ním byla v jeho posledních chvílích.

Herec měl už v minulosti problémy se srdcem. V roce 2010 musel podstoupit operaci, kdy mu lékaři voperovali bypass, uvedla agentura ČTK.

Burt Reynolds se narodil 11. února 1936 v americkém městě Lansing v Michiganu. V mládí dělal atletiku a americký fotbal. Jeho nastartovaná fotbalová kariéra však byla ukončena úrazem kolene. Když mu bylo dvacet let, odstěhoval se do New Yorku, aby zde začal svou hereckou kariéru. Příležitostně si přivydělával jako kaskadér, vyhazovač nebo umýval nádobí v restauracích. Jeho první role byla v inscenaci Pan Roberts, ve které hrál v roce 1956.

Herec se proslavil především filmy Hooper, Polda a Bandita nebo Hříšné noci, za který získal Zlatý Glóbus. Reynolds byl také za tento film nominovaný na Oscara. Příští rok se měl herec objevit ve filmu režiséra Quentina Tarantina Once Upon a Time in Hollywood, ve kterém hlavní role hrají Leonardo DiCaprio nebo Brad Pitt. Mezi hercovy významné seriály patří Městečko Evening Shade a Jmenuju se Earl.

Hercův soukromý život byl propírán v médiích a to především jeho rozvod s Loni Andersonovou v roce 1993, který byl velmi bouřlivý. Herec bývalou ženu obvinil z nevěry, ona jeho zase z fyzického násilí. Po rozvodu musel Reynolds zaplatit bývalé ženě 234 tisíc dolarů (dnes by to bylo v přepočtu přes 5 milionu korun). S Loni má syna Quintona Andersona Reynoldse.

V 70. letech herec patřil mezi nejatraktivnější muže. Jeho další partnerkou byla například herečka Goldie Hawn nebo zpěvačka Dolly Parton.