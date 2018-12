Předvánoční hon se stal Milošovi (†58) osudný. Trefili ho do hrudi

Tragický případ řeší slovenská policie. Profesionální hajný přišel o život při honu, když ho jeden z myslivců střelil do hrudi. Zůstala po něm žena a dvě děti. Jednalo se o poslance místního zastupitelstva v Trstíne.

V pátek při honu, na který se vydalo deset myslivců, jeden z nich zemřel. Miloš (58) nepřežil střelu do hrudi, která vyšla ze zbraně některého z jeho kolegů.

Po výstřelu uslyšeli ostatní křik. Když přišli na místo, odkud se ozýval, Miloš už ležel na zemi. Výstřel ho zasáhl přímo do hrudi. Kolegové myslivci se snažili Milošovi poskytnout první pomoc stejně jako záchranáři, které povolali na místo. Muž, který byl zároveň zastupitelem v nedaleké obci, na místě po pár minutách zemřel.

"Policie provedla rozsáhlou obhlídku místa činu. Vyšetřovatel zahájil trestní stíhání pro čin usmrcení," uvedla pro Tvnoviny.sk Martina Kredatusová, tisková mluvčí policie.

Své zbraně museli odevzdat všichni zúčastnění myslivci a bude provedena balistická expertiza. Zatím není jasné, co přesně se stalo a čí zbraň na Miloše vystřelila.

Podobný případ se stal na Slovensku i na začátku listopadu, kdy byla při honu zabita Darina (29), která vedla mysliveckého psa.

Ředitel Slovenského mysliveckého svazu Imrich Šuba uvedl, že se tyto neštěstí stávají především proto, že myslivci neovládají základní pravidla zacházení se zbraněmi.

"My jsme shodou okolností právě teď připomínkovali novelu zákona o zbraních a střelivu. Člověk, který je netrpělivý, nedodržuje bezpečnostní předpisy, nikdy by neměl mít zbraň a nikdy by se neměl stát myslivcem," řekl Tvnoviny.sk Imrich Šuba.