Hon na medvěda skončil! Pastím se měsíc úspěšně vyhýbal

Návnada měla do klece přilákat asi čtyřletého medvěda, který se od září toulal Valašskem. Zabíjel ovce, kozy, králíky, rozbíjel úly a ohrady. Několikrát vyděsil obyvatele samot. Jenomže nepomohla a medvěd v posledních dvou týdnech zmizel neznámo kam.

"Po konzultaci s kolegy ze Slovenska se domníváme, že už by se jeho činnost neměla nějak zvyšovat a je tady taky možnost, že odešel zpět na Slovensko," vysvětlil Milan Orálek z Českého svazu ochránců přírody Valašské Meziříčí. V úterý ráno kolem půl osmé ochránci přírody po čtyřech týdnech klec na medvědy znovu naložili na nákladní auto a odvezli ji.



V asi třístupňovém mrazu sbalili pracovníci správy i nastražené fotopasti. Ty vyfotily všechno možné, jen ne huňáče. S jeho odchytem pomáhal i veterinář s narkotizační puškou. Jenomže jako by právě jeho přítomnost medvěd tušil.



Past odvezou na správu chráněné krajinné oblasti do Rožnova, kde ji očistí a uloží. Pracovníci jsou pak připravení ji do tří hodin dovézt kamkoliv v okrese Vsetín. Možnost, že by medvěd v nějaké skrýši už usnul zimním spánkem, je prý nulová. Stále má v přírodě spoustu potravy, a tak se nedá vyloučit, že se zase někde objeví.



Podívejte se na reportáž televize Nova o snaze odchytit medvěda:

NEPŘEHLÉDNĚTE:



VIDEO: Chlapec byl poprvé na lovu. Když seděl na posedu, vyšplhal za ním medvěd! Pak nastalo drama



DĚSIVÉ VIDEO: Češi jeli na kole v lese, když vtom se na ně vyřítil medvěd! Zareagovali správně?