Hon trvá už rekordní dva měsíce, mědvěd je ale stále o krok napřed!

Hon na medvěda, který se už dva měsíce potuluje Valašskem, je stále neúspěšný. Do pasti vlézt odmítá a navíc stále mění svůj rajón. Turisté ho teď vyfotili dokonce až na Frýdeckomístecku. Lovci proto plánují další pasti, ale je jasné, že medvěd je před nimi vždycky o krok na před.

Hon na medvěda si už teď zaslouží zápis do České knihy rekordů. Lovci jsou mu v patách dva měsíce a ještě ho ani neviděli na vlastní oči. V září o sobě dal vědět poprvé. V tu dobu začal trhat všechno živé - ovce, slepice, králíky i kozy. Nejlepší mozky této země se daly dohromady a ze Sovenska přivezly sofistikované zařízení k jeho odchytu.

Ve chvíli kdy Američané vypočítali, že nás navštívila sonda mimozemšťanů poháněná slunečním větrem, Češi už měsíc lákají medvěda do plechové krabice na jablíčka a med. Ale šelma raději čerstvé maso. V půlce října už má zuřivý medvěd na svědomí čtyřicet mrtvých zvířat a do elitního týmu lovců se dobrovolně hlásí hejtman Čunek.

"Požádáme, abychom ho mohli chytat a zároveň odstřelit," prohlásil v říjnu Čunek. Zuřivý medvěd netuší, že od hejtmanovy kulky ho zachránila petice ochránců a spokojeně trhá další ovce.

Do akce vyráží muž vybavený uspávací puškou a přesnými instrukcemi o pohybu šelmy. "Ten medvěd se pohybuje zcela nelogicky a nekontrolovatelně," prohlásil bezradně Milan Orálek ze svazu ochránců přírody.

Začátek listopadu se tak zapsal do dějin hned dvěma převratnými událostmi. Vědci z Oxfordu vymysleli implantát, který nám rozšíří paměť a lovci na Valašsku zjistili, že medvěda v lese jen těžko trefíte vzduchovkou. "Přímá imobilizace pomocí narkotizační pušky je spíše náhodná," řekl veterinář Lukáš Pavlačík.

Ve stejné době na Hodonínsku divoký býk nelegálně přeplaval hranici, zákeřně zaútočil a prchl do lesa. Policisté ve vrtulníku nasadili termovizi a do hodiny býka zastřelil myslivec. Lovcům medvěda to jako inspirace nestačilo - aktuálně shánějí peníze na stavbu dalších dvou pastí. Šelmu mezitím vyfotili turisti až na Frýdeckomístecku - aktuálně má na svědomí přes šedesát mrtvých zvířat a škody za čtvrt milionu korun.