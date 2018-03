Honička jako z akčního filmu! Řidič vytlačoval policii ze silnice

Nebezpečnou honičku za sebou mají košičtí policisté, kteří ulicemi pronásledovali rychle jedoucí dodávku. Řidič agresivní jízdou ohrožoval všechny v okolí, když přejížděl chodník, minul rodinku s kočárkem, několikrát jel v protisměru. Během jízdy vytlačoval auto policistů, do jiného narazil. Policisté ho nakonec museli zpacifikovat.

Všechno začalo poměrně banálním přestupkem, kdy řidič dodávky v neděli blokoval zastávku autobusu. Na Moldavské cestě v Košicích nalezli policisté Citroen Jumpy, který stál na zákazu zastavení. Policisté proto chtěli řidiče pokutovat.

Ten byl ale během projednávání přestupku velmi arogantní, pokutu odmítl zaplatit, nakonec zařadil rychlost a dal se na útěk. Už při průjezdu první křižovatkou jel na červenou.

"Unikající vozidlo zpozorovala hlídka pohotovostní motorizované jednotky KR PZ Košice, která se za použití výstražného světelného a zvukového zařízení a znamení STOP snažila unikající vozidlo zastavit. Řidič ale nereagoval, naopak zrychlil a pokračoval v úniku," potvrzují slovenští policisté na Facebooku.

Do pronásledování se zapojilo několik hlídek, řidič dodávky se snažil vytlačit policisty ze silnice, několikrát vjel do protisměru, na červenou se vůbec neohlížel. Jedno policejní auto poškodil, několikrát podle policistů také narazil do značení.

Policisté se snažili zablokovat dodávce cestu, řidič ale neváhal vjet na obrubník, kde ohrozil pár s kočárkem. Policejní auta měl stále těsně za sebou, setřást je, se mu nepodařilo. Po dlouhém pronásledování ho nakonec zastavili v Tomáškově ulici, policisté museli použít donucovací prostředky.

Ukázalo se, že jde o třicetiletého řidiče z okresu Košice okolí. Předběžně byla škoda vyčíslena na 4 500 eur (přibližně 115 tisíc korun). Řidič podle policie nebyl pod vlivem alkoholu, kvůli podezření z požití drog odebrali policisté vzorky, které odeslali na analýzu.

Policisté již začali muže trestně stíhat ve věci zločinu všeobecného ohrožení, za to mu hrozí 4 až 10 let ve vězení.