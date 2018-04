DÍTĚ V OHROŽENÍ: Zmizel Honza (11). Měl problémy ve škole

Honza včera normálně se svými kamarády odešel ze školy. Domů, kde měl být kolem půl třetí, už ale nedorazil. Naposledy ho viděli kolem 16. hodiny na trolejbusové zastávce Antoníčkův pramen v Mariánských Lázních.

Chlapec měří přibližně 145 až 150 centimetrů, má krátké blond vlasy, na hlavě měl černou kšiltovku s nápisem New York, na sobě šedé šortky, tmavě modré tričko a na zádech batoh tyrkysové barvy.

Část jeho rodiny žije podle policistů v Plzni, tudíž je možné, že se Honza vydal do Plzeňského kraje. Policisté ale nevylučují, že by mohl být i jinde. Doposud však prověřování míst, kde by se mohl nacházet, žádný výsledek nepřineslo.

Honza už byl v minulosti pohřešován. Podle policistů je možné, že odešel z domova kvůli problémům ve škole. Vzhledem k jeho nízkému věku se ale obracejí na veřejnost s žádostí o pomoc při hledání chlapce.

"V případě jakýchkoliv poznatků k pobytu nebo pohybu hledaného vězně volejte na linku 158 nebo se obraťte na nejbližší policejní služebnu," vyzval policejní mluvčí Michal Žáček.