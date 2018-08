Honza se dal do řeči s mužem bez domova a úplně mu změnil život!

Český facebook už několik dní žije příběhem Jana Otýse z Plzně, který popsal, jak se dal do řeči s bezdomovcem, kterého do té doby jen míjel. A nakonec se mu povedlo muži bez domova převrátit život vzhůru nohama.

"Toho pána jsem potkával téměř každý den před naším domem. Takový nenápadný bezdomovec, neválel se nalitej, nepořvával, nesomroval," začíná vyprávění Jana Otýse.

Když se mladík dal s bezdomovcem do řeči, dozvěděl se, že dotyčný žije na ulici poměrně krátce a ne vlastní vinou. "Zjistil jsem, že se bezdomovcem stal před pár měsíci kvůli hyenám, co si říkají personální agentury. Za nabídkou dobré práce byl Szymon odvezen z Polska do Čech, kde nějakou dobu pracoval, ale agentura "zkrachovala", okradla ho o vše co měl a násilím byl vyhozen z ubytovny," přiblížil mladík to, co se dozvěděl.

Otýs se rozhodl, že prověří mužovu spolehlivost a nabídl mu práci i s ubytováním. Szymon prý na domluvené schůzky chodil včas a neskrýval nadšení.

"Můj kolega mu přinesl telefon, přítelkyně zaskočila nakoupit hygienu, já mu daroval oblečení a odvezl ho na pohovor. Pohovorem prošel, nastoupil do zaměstnání a nyní už funguje samostatně. Když jsem ho dnes v práci potkal, viděl jsem úplně jiného člověka, šťastného a plného elánu," přiblížil šťastný konec příběhu Otýs.

A zároveň apeluje na všechny, aby se více rozhlíželi kolem sebe, protože tak mohou objevit člověka, který si zaslouží druhou šanci.

"Člověk si pak řekne, jaký jsou jeho problémy kraviny, když má každý ráno kam jet do práce, když je mu ouvej, tak se uklidí pod peřinu. Některý z nás tohle nemají. A chtějí, potřebují," vyzývá mladík, jehož facebookový příspěvek do čtvrtečního poledne nasbíral 26 tisíc lajků a sdílelo ho asi čtyři a půl tisíce lidí.

