Honza zmizel u hřbitova. Po pěti dnech ho našli mrtvého v lese!

Poslední zprávy o pohřešovaném mladíkovi z Náchodska byly z neděle - a to takové, že v Jestřebí nasedl do auta a namířil si to k nedalekému slavoňovskému hřbitovu. Jenže právě tady stopy po Honzovi skončily. Jeho vůz se našel zamčený, uvnitř byly i doklady a mobil, po mladíkovi ale jako by se slehla zem.

Podle rodičů byl Honza samotář, který miloval numerologii a mystiku, příliš kamarádů neměl. Nikomu o sobě nedal vědět, že by si chtěl ale sáhnout na život, nebylo pravděpodobné.

Jenže teď to vypadá, že právě sebevražda byla příčinou jeho smrti. TN.cz to sdělila mluvčí policie Iva Kormošová. "Tělo dnes ráno objevili v lese u Slavoňova dobrovolní hasiči. Cizí zavinění bylo předběžně vyloučeno," řekla.

Stejný les, ve kterém zemřelého mladíka našli, pročesávali policisté už o den dříve. Jejich pátrání ale bylo neúspěšné, podařilo se ho najít až v pátek. Případ bohužel skončil tragicky.