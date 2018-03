Zrušte komunistickou stranu, vyzval Horáček Babiše! ANKETA

V pátek Poslanecká sněmovna zvolila předsedou komise Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Zdeňka Ondráčka (KSČM). Volba vyvolala bouřlivou reakci, lidé chystají protesty, někteří politici se od volby, která probíhala tajně, distancovali. Více o protestech čtěte zde.

Andrej Babiš se opřel do takzvaného "Demokratického bloku" s tím, že Ondráčka nezvolilo jen ANO, KSČM a SPD. Na to navázal otázkou, proč jim Ondráček vadí až nyní a proč komunistickou stranu nezakázalo Občanské fórum po revoluci.

"Asi naivní dotaz, já vím. Ale ptal jsem se na to pana Michala Horáčka, který u těch debat v listopadu 1989 seděl, a neodpověděl mi. Takže teď tady musíme řešit, že komunista, který mlátil studenty na Národní třídě, je předseda nějaké komise," napsal Andrej Babiš na Facebooku.

To si ale nemyslí Michal Horáček, který na zprávu reagoval: "Na veřejnou otázku veřejně odpovím: Fungoval jsem v centru OF asi pět týdnů. V té době nemělo OF ve federálním parlamentu ani v ČNR jediného poslance, takže rušit KSČ by opravdu nemohlo."

U vysvětlení ale Horáček nekončí a dodává: "Nezakázat stranu prohlášenou za zločinnou a vyznávající zločinnou ideologii postavenou na nenávisti - to bylo a je něco, co mě hluboce mrzí. Beru tedy uvedenou výtku vážně a těším se: kde selhalo OF, uspěje ANO! Poslanců má k zákazu KSČM habaděj - vlastních i mnoha dalších, kteří se k vyléčení té staré rány jistě připojí s radostí."

Proti zvolení Ondráčka do čela komise se zvedají tisíce hlasů, napříč republikou by se mělo večer konat několik demonstrací, do ulic se podle všeho chystá na 40 tisíc lidí.

Ondráček kandidoval do čela komise pro kontrolu GIBS opakovaně. V prosinci ani v lednu ho ale Sněmovna nezvolila. Tehdy byl jediným uchazečem o předsednické křeslo v komisi.