Hořké přiznání vozíčkářky Lucky: Péči o syna sama nezvládám!

Lucie se svěřila, že narozením dítěte se jejich život změnil od základů. "Změnilo se stoprocentně všechno. Kašlete na sebe a první je pro vás to dítě," popsala. Bez pomoci rodiny by se ale prý neobešla. "Mně pomáhá hlavně manžel s maminkou. Já malého nakrmím, večer si ho uspávám, hrajeme si, zpíváme. To, že s ním nemůžu dělat normální věci, se mu snažím vynahradit tím, že jsem s ním co nejvíc," vysvětlila Lucka.

Když plánovali miminko, věděla, že to bude riskantní, zas až tolik se prý ale nebála. "Rodinu jsme vždycky chtěli. Pokud by to nešlo normální cestou, řešili bychom klidně i adopci. Povedlo se nám to v době, kdy jsme slavili desetileté výročí svatby, takže jsme si dali takový dáreček," pochlubila se.

Ten pravý strach přišel až u porodu. "Já jsem se u porodu strašně bála, klepala jsem se strachy," přiznala Lucie. Miminko se nakonec narodilo císařským řezem a úplně zdravé. A to platí dodnes.

