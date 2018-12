Horkovod z Temelína bude vytápět Budějovice. Za miliardu!

Horkovodní napáječ má elektrárna Temelín začít stavět v příštím roce. Dlouhý bude 26 kilometrů. Stane se tak třetím nejdelším v České republice.

"Rádi bychom začali stavět na jaře 2019. Předpokládáme, pokud všechno půjde hladce, zahájení topné sezony v roce 2020," říká ředitel divize jaderné energetiky Bohdan Zronek.

Smlouvu uzavřela temelínská elektrárna s vedením města na příštích 20 let. České Budějovice díky tomu ušetří až 80 tisíc tun uhlí ročně.

"Se nám tady významným způsobem zlepší životní prostředí, protože když to teplo budeme odebírat z bezemisního zdroje, tak to uhlí nebudeme muset spalovat v teplárně," těší se budějovický primátor Jiří Svoboda.

Teplo z horkovodu má pokrýt až třetinu města. Vytápět bude hlavně velká sídliště. Obyvatelům města to má zajistit stabilní cenu tepla nezávisle na cenách uhlí.

O horkovodu mezi Temelínem a Českými Budějovicemi se uvažovalo dlouhých dvacet let. Teplo by měla do českobudějovických domácností začít elektrárna dodávat koncem roku 2020.