Horolezkyni našli pod lavinou, vypadala jako vosková figurína

Basykinová se vydala na Elbrus se šesti dalšími horolezci. Její tělo je první, které hora vydala. Ostatky našli turisté. Nedaleko jejího těla se nacházela letenka Aeroflot z Moskvy do horského střediska Mineralnye Vody a v osobních věcech byl nalezen i pas.

Po tom, co zmizela celá skupina, včetně nejlepší přítelkyně Basykinové Valentiny Lapinové, se sice rozeběhlo pátrání, sovětští záchranáři ale nebyli úspěšní.

Dlouhá léta se příbuzní Basykinové báli, jestli ji někdo na Kavkazu neunesl nebo nedrží v zajetí. Její matka ale čekání na dceru nevydržela. Záhy se jí zhoršilo zdraví a zemřela.

Basykinová se nikdy nevdala, neměla ani děti. "Snažíme se zařídit přepravu jejího těla do Moskvy. Do rakve jsme jí dokonce objednali okénko. O tělo se postaráme," řekla její sestřenice Evgeny.

