Horor na WC! Muž ráno odklopil prkýnko a objevil v míse krajtu

Pro lidi, kteří trpí strachem z hadů, je to jedna z nejhorších nočních můr. Muž z australského Brisbane objevil v záchodové míse hada, konkrétně krajtu kobercovou. Podle odchytové služby sice hadi vyhledávají slunce, občas se ale potřebují zchladit.

Pro muže to byl obrovský šok. Když odklopil záchodové prkýnko, zasyčal na něj had, ten byl stočený do s uvnitř záchodové mísy. Dovnitř se zvenčí dostal trubkou.

O případu informovala odchytová služba z města Brisbane. "Pro rodinu z Wynnumu to byl obrovský šok, když v záchodě ráno našli krajtu kobercovou. Zavolali nás, abychom ji odvezli, aby mohli dokončit, co potřebují, i bez zírajících domorodých živočichů," napsali na facebooku, kde zveřejnili také dvě fotky hada v záchodové míse.

Přestože lovce hadů volala rodině ve tři čtvrtě na sedm ráno, byli na místě do dvaceti minut. "Nasadil jsem si rukavice, strčil ruku dovnitř a hada jsem chytil. Krajty kobercové jsou v Queenslandu poměrně běžné," řekl lovec hadů Stewart Lalor pro Daily Mail Australia.

Ze záchodových mís je Lalor vytahuje tak dvakrát až třikrát do roka. "Lidé si myslí, že krajty chtějí být pořád na sluníčku, ale mohou se také přehřát a pak hledají způsob, jak se zchladit," vysvětluje lovec hadů.

Přes otevřené odpadní trubky se pak mohou dostat až do domácnosti. Odborníci uklidňují, že nejde o jedovatého hada, ale kousnutí způsobí pořádnou modřinu a také krvácení.