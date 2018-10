Petra přežila vlastní smrt! Praskla jí tepna, krev stříkala až do stropu

Petra měla krátce po 22. narozeninách a studovala 2. ročník právnické fakulty. Studium jí ovšem často komplikovaly angíny, proto jí lékaři doporučili, aby si nechala odstranit krční mandle. Do nemocnice v Mostě nastoupila 12. dubna 2007, operovat ji měli následující den. "Už jen to, že to byl pátek 13., mě zamrazilo," svěřila se Petra. A jak se později ukázalo, její tušení bylo správné.

Měla mít jen lokální anestezii, na operačním sále se ale na poslední chvíli rozhodli pro celkovou. "Probudila jsem se s těžkými bolestmi v krku na zkrvaveném polštáři, který mi ani po několika dnech nevyměnili. Nemohla jsem téměř mluvit, ba ani polykat, cítila jsem se hrozně," vzpomínala Petra.

V pondělí ji propustili domů, bolest ale neustávala, měla horečky a v krku se jí udělal zánět. "V krku to dosti zapáchalo hnisem a tekla mi pořád krev. Když mi večer z úterý na středu odteklo již dost krve, omdlela jsem," svěřila se žena. Následoval převoz do nemocnice v Chomutově, kde jí ale píchli jen injekci na uklidnění a poslali ji domů. Bolesti se dál stupňovaly.

Petře nepomohli ani následujícího dne lékaři v Mostě. Řekli jí, že 1-2 % pacientů po operaci krvácí, a poradili jí hodně pít a kloktat heřmánek. "Ze soboty na neděli jsem vyčerpáním usnula, ve spánku jsem náhle ucítila šílený tlak v krku a pak se to stalo. Praskla mi krční tepna, z pusy mi začala v pravidelných intervalech stříkat krev, podotýkám, že až do stropu. S hrůzou jsem běžela na chodbu a zděšením jsem křičela o pomoc, že umírán. Bylo to jak v hororu. Krev jsem cítila všude, polykala jsem ji, bála jsem se, že se udusím. Padala jsem do mdlob," popisovala Petra.

Rodiče okamžitě zavolali záchranku. "S hrůzou jsem se probouzela z mdlob a šokového stavu. Viděla jsem všude krev, byla po zemi, já celá od krve, krev byla na stropě, zdech, stékala až ze schodů. Věděla jsem, že je to asi můj poslední hrůzný zážitek na tomto světě. Bylo to jako v hororovém snu, kdy vidíte svou smrt v přímém přenosu," řekla.

Další, co si pamatuje, je, až jak leží s kovovým rozvěračem úst v kovovém křesle v nemocnici v Chomutově. "Ten pohled byl zdrcující, já a mé pyžamo celé od krve. Mluvili o tom, že se to nedaří," vzpomínala. Probudila se až o pět dní později v pražském Motole, kam ji převezli vrtulníkem. Lékaři jí celý krk rozřízli a tepnu podvázali, ztratila přes dva a půl litru krve. Nemohla pořádně mluvit, ani se hýbat.

Postupně se ale její stav začal zlepšovat. "Uvědomila jsem si, že jsem přežila vlastní smrt. Měla jsem nohy bez svalů, proleženinu na zátylku, kde mi dodnes nerostou vlasy. Od té doby mám posttraumatický šok, generalizovanou úzkostnou poruchu se silnými panickými ataky. Beru silnou dávku antidepresiv. Mám časté hororové sny o krvi, jak mi stříká z úst a nosu," prozradila.

Nemocnice situaci zvládla, pochybení nepřipouští

Po mostecké nemocnici žádala Petra odškodnění, zástupci nemocnice se ale prý chovali velmi arogantně. S tím ale nemocnice nesouhlasí. "Pozdní pooperační krvácení po operaci krčních mandlí je možnou komplikací každého takového výkonu. Samotná operace v mostecké nemocnici proběhla bez problémů a pacientka byla v dobrém klinickém stavu propuštěna do domácí péče. Pak přišla do nemocnice v Chomutově s tím, že ji bolí stále v krku a nemůže otvírat ústa. V nich nekrvácela a lékař jí tehdy doporučil dále antibiotika, kloktat a kontrolu na ORL ve spádové nemocnici, při krvácení ihned," popisuje svou verzi nemocniční ombudsman Krajské zdravotní Milan Schoř.

Poté, co měla doma masivně krvácet, skončila v mostecké nemocnici znovu. Podle lékařů ale nekrvácela. "Při vyšetření byla zjištěna krev v ústní dutině a pacientka při tomto vyšetření zkolabovala. Převezena byla na operační sál. Byla zaintubována, provedena revize hltanu, stav stabilizován. Ještě při tomto výkonu se najednou projevilo masivní krvácení. Situace byla vyhodnocena jako závažná komplikace a primář ORL rozhodl o ošetření ve FN Motol. Byla doplněna krevní ztráta a pacientku poté letecká záchranná služba, za stálého dohledu primáře ORL oddělení, transportovala do Fakultní nemocnice Motol," pokračuje Schoř.

Podle něj se lékaři z mostecké nemocnice zachovali správně a díky vhodnému řazení úkonů minimalizovali zdravotní následky. "Pacientka podala na postup lékařů Nemocnice Most, p. o., stížnost. V jejich postupu ale odborný znalec pochybení neshledal, uzavřel Schoř.

Petra musela studium kvůli zdravotním problémům několikrát přerušit, promovovala nakonec až letos v květnu. Sehnat práci ale pro ni není jednoduché. "S těmi psychickými a zdravotními problémy, které mě doprovází, to není žádný med. Jsem vděčná za to, že žiji, že nejsem nijak mentálně či tělesně poškozena. Ale bolest na duši již zahojit nelze. Čert vem nějakou jizvu, kterou mám přes celý krk," zakončila Petra.