Horor v jídelnách: Děti zvracely zatuchlou rýži, jídlo jim znechutily!

Do přibližně 50 korun se musejí vejít kuchařky při vaření oběda ve školních jídelnách. Ten se přitom musí skládat z polévky, hlavního chodu a salátu nebo ovoce. I přes veškerou snahu se ale setkávají s tím, že děti jídlo nejí. Podle některých je na vině špatný příklad z rodiny, tvrdí také, že jsou děti rozmazlenější než dřív.

"Myslím, že vše pramení již z domova. Když mají rodiče návykové děti na řízky, hranolky, párky v rohlíku, pizzy nebo třeba čínský polívky, tak pochopitelně školní jídelna je KO," myslí si Petra. " V dnešní době se nikomu nezavděčíš. Ve většině škol a školek vaří určitě výborně, ale problém je v dětech a jejich stravovacích návycích z domova," přidal se Antonín.

Další diskutující na sociálních sítích ale vidí chybu na straně jídelen. Dokonce je viní, že děti kvůli nim přestaly jíst některá jídla. "Naše děti jsou žravé, mají rády luštěniny, veškerou zeleninu v jakémkoli stavu, ryby. Ale co chodí do školní jídelny, přestávají některá jídla jíst, protože se jim ve škole zhnusila. Třeba když zvracely zatuchlou rýži," popsala Růžena. "Juniorovi zase takhle znechutili ryby. Když popsal, jak to připravovali a jak je to potom nutili jíst..." hrozil se Luboš.

Na kvalitu školní stravy jsou přitom kladeny stále vyšší požadavky. Musí vařit především zdravě, v jídelníčku se musí často objevovat například ryby nebo luštěniny. Ty ale vyjdou poměrně draho. "Věřte mi, že nejhorší jsou stále narůstající předpisy - luštěniny, ryby a zase luštěniny. Je velmi těžké uspokojit obě strany. Kvalitní ryba se za tu cenu koupit nedá a hrách a čočku vařím minimálně," postěžovala si vedoucí jídelny Eva.

Kuchařek se zastala také Danuše, podle které se sice nedá domácí jídlo srovnat s tím školním, v jídelnách ale dělají, co mohou. "Oni musí vařit podle norem, mají koš zdravých potravin a to vše musí zapracovat do jídelníčku. Co si budeme povídat, děti vesměs nejedí zeleninu, ať je upravená jakkoli. Vařte teplé večeře a děti nemusí na obědy chodit, vezmou si dvě svačiny," doporučila.

Práce kuchařek je navíc hodně namáhavá a velmi špatně ohodnocená. Nástupní plat se pohybuje kolem 14 tisíc korun hrubého. "Dělám v kuchyni ve školní jídelně kuchařku skoro čtyři roky a je to děs. Mám v háji záda, do toho mi začíná artróza v rukou a vše z téhle nevděčné práce. Málo peněz, hodně dřiny a nemám na výběr, protože mi vyhovuje pracovní doba kvůli tomu, že mám malou dceru. Kdybych měla velké dítě, radši půjdu kamkoli jinam než tahle práce," popsala Lucie.

Školy dlouhodobě řeší, že mají kuchařek nedostatek. Ministerstvo školství už příští rok plánuje všem pracovníkům jídelen přidat, platy by měly vzrůst o deset procent. "Návrh postupného navyšování rozpočtu na platy ve školství, který schválila vláda, je takový, aby v roce 2021 brali učitelé průměrně 46 tisíc korun a nepedagogové, tedy mj. i zaměstnanci školních jídelen, 22 700 korun," uvedl ministr školství Robert Plaga.