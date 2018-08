Horor v koupelně: Na slepého seniora (60) číhala obří krajta

Jaké nebezpečí na něj čekalo v koupelně, neměl nejmenší tušení šedesátiletý Stuart Saunders z britského Exeteru. Přes kanalizaci se totiž do jeho koupelny dostala 2,5metrová krajta. Nic netušící senior na hada dokonce sahal. Než mu stihla krajta ublížit, zasáhl naštěstí sociální pracovník.

Krajta utekla z nedalekého zverimexu, dostala se do kanalizace a přes odpadní trubky se dostala až do bytu šedesátiletého Stuarta Saunderse. Nevidomému muži vylezla přes záchod do koupelny.

Stuart slyšel rány. Přestože nevidí, šel zkontrolovat, co se v koupelně stalo. Poznal, že z poliček popadaly věci. "Šel jsem je zvednout, myslel jsem, že je sfoukl vítr," řekl Saunders deníku Daily Mirror.

Když věci zvedal, všiml si, že na zemi leží něco, co považoval za odpadlou izolaci. Zvednout se jí ale Stuartovi nedařilo, byla moc těžká. Zmačkl proto tlačítko, kterým přivolal sociálního pracovníka.

"Mám tu velký nepořádek," nahlásil Stuart sociálnímu pracovníkovi Jasonovi. Když ten přišel, nevěřil svým očím. "Máte v koupelně hada!" vykřikl na nevidomého muže.

Se Stuartem zavolali policii a ta přivolala odchytovou službu. Zvíře si ale přišli chytit zaměstnanci zverimexu, kterým utekl. Stuart prozradil, že koupelnu musel po hadovi nechat důkladně vyčistit.

Krajta, kterou u Stuarta našli, měřila 2,5 metrů. Vyděsila i sociálního pracovníka. "Vešel jsem dovnitř, otevřel jsem dveře, myslel jsem si, že se převrhla lahev s bělidlem nebo něco, ale tam se plazil obří had," popsal Jason.