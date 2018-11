Horor ve skladu! Po malém nárazu padaly regály jako domino. VIDEO

Světem se šíří strašlivé video, na kterém muž pracující ve skladu způsobí děsivou katastrofu, když narazí do jednoho z regálů, jehož pád následně spustí dominový efekt. Velká část skladu se zřítí, řidič zůstane uvězněný pod troskami a zbožím.

Strašlivé záběry se objevily na sociálních sítích v neděli a během chvíle obletěly velkou část světa. Jen na Facebooku má video přes milion shlédnutí, sdílelo ho přes 19 tisíc lidí.

Na záběrech, které jsou podle časové stopy ze 4. července 2017, projíždí muž s vysokozdvižným vozíkem mezi ohromnými regály. Když se ale snaží objet překážku na zemi, zlehka narazí do jednoho z regálů, který se následně začne kácet.

Zřejmě by to nebyla taková katastrofa, kdyby se nespustila řetězová reakce a k zemi se neporoučela velká část celého skladu. Ubohý řidič skončil pod ohromným množstvím zboží.

Ačkoliv se video velmi rychle šíří, zatím se ho nepodařilo spojit s konkrétním incidentem, není tak jasné, jaké firmě sklad patřil, zda muž uvězněný pod zbožím celý incident přežil a zda nebyl zraněn někdo další.

Pozor, video obsahuje citlivé záběry.

Lidé mají za to, že regály musely být přetížené, jinak by se takto k zemi neskácely. Někteří mají za to, že je celý incident nahraný a jedná se o předem připravenou akci.

Velmi podobný incident se stal například v Anglii v roce 2016, kde muž skončil uvězněný pod ohromným množstvím sýra. Polský řidič Tomasz Wiszniewsku byl pod hromadou sýra uvězněný dlouhých osm hodin, než se ho podařilo dostat ven. Polák vyvázl jako zázrakem bez zranění.