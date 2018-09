Hororová srážka s medvědem! Zemřel spolujezdec i zvíře

Tragická nehoda se stala na Slovensku u Liptovské Osady. Do silnice vběhla ohromná medvědice, kterou nejdříve srazilo jedno osobní auto, náraz zvíře odhodil do protisměru, kde do medvědice narazilo další auto. To se po nečekaném střetu roztočilo a v protisměru se čelně srazilo s kamionem. Při nehodě vyhasl jeden lidský život!

Hororová nehoda se stala v úterý ráno na Slovensku. Na silnici poblíž obce Liptovská Osada vběhla mohutná medvědice do cesty projíždějícím autům, kolizi se už nedalo zabránit. Nehoda má tragické následky, vyhasl jeden lidský život, zvíře také nepřežilo.

Havárie se stala krátce před šestou hodinou ráno na silnici mezi Liptovskou Osadou a Ružomberokem. "Na místě se srazil kamion s osobním autem. Do kolize se zřejmě dostali poté, co se na silnici objevil velký medvěd,“ popisuje situaci portál tvnoviny.sk.

Jeden z řidičů jel ráno z Liptovské Lúžny směrem do Martina. Z pravé strany mu ale do cesty vběhlo ohromné zvíře, podle portálu tvnoviny.sk vážila medvědice přes 200 kilogramů, řidič zvíře zachytil přední částí a odhodil ho do protisměru.

Auto v protisměru nemělo šanci se střetu vyhnout, medvědici náraz odhodil do dalšího auta, to vůz roztočilo a poslalo do protisměru, kde v tu chvíli naneštěstí projížděl rozjetý kamion. Silný náraz odhodil osobní auto mimo cestu do stromu.

V autě byli tři lidé, ten, který seděl pravděpodobně na zadním sedadle, byl ale nepřipoutaný, při nehodě podle portálu tvnoviny.sk utrpěl velmi vážná vnitřní zranění, záchranáři na místě už mu nedokázali pomoci. Muž a žena, kteří byli v autě, utrpěli vážná zranění a skončili na jednotce intenzivní péče v nemocnici v Ružomberoku.

Okolí, ve kterém se medvědice pohybovala, patří k migračnímu úseku zvěře mezi Nízkými Tatrami a Velkou Fatrou.