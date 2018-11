Hororový nález, muže zmátla zvláštní pulzující hmota. VIDEO

Vypadá to jako scéna z hororu, to, co objevil muž z Texasu, když si šel po prudkém dešti zaběhat, je ale reálné, uvádí portál Sciencealert. Muž na ulici našel cosi, co připomíná pulzující mozek.

Nejedná se ale o nic mimozemského, jak naznačovali někteří zmatení lidé na sociálních sítích. Jde o klubko nitěnek. Ty žijí v prostředí, kde je organicky znečištěná a hnijící voda. Často je možné je najít v městských stokách.

Nitěnky jsou obvykle zavrtané v půdě, kvůli vyplavení se ale začaly koncentrovat kolem sebe.

Poddruhů je podle Sciencealert nejméně 16, díky tomu, že jsou si ale všechny velmi podobné, je poměrně těžké je rozlišit.

Podobné záběry zmátly velké množství lidí už v roce 2009, kdy se ve stoce podařilo natočit velmi zvláštní pulzující hmotu. I v tomto případě se jednalo o nitěnky, které se kvůli absenci půdy shromáždily kolem sebe, kvůli vylučovanému slizu pak vypadaly jako jeden větší organismus.