Horská služba v problémech. Lidé mají fígl, jak jí za ošetření neplatit

Z více než devíti tisíc lidí, kteří vloni volali o pomoc Horskou službu, bylo přes 1500 cizinců. Každý třetí z nich ale neměl pojištění. Fígl, jak se nechat zadarmo ošetřit nebo zachránit, je přitom jednoduchý.

Vzhledem k tomu, že Horská služba je nemůže legitimovat, stačí zraněnému nahlásit jiné jméno nebo adresu a v podstatě tím vše končí. Horská služba se nároků na zaplacení nedomůže. Sice tu existuje možnost vše poslat do správního řízení, ale vstupní náklady by horskou službu přišly na mnohonásobek vymáhané částky a výsledek řízní by byl prý stejně nejistý.

Takto přišla Horská služba jen loňský rok přibližně o 1,8 milionu. Peníze pak chybí například na nákupy vybavení. Pro zajímavost, Horská služba má na svých stránkách ceník, kolik který úkon nebo výjezd stojí.

Běžné ošetření na stanici přijde přibližně na tisícovku, výjezd do tří kilometrů na pět tisíc a větší záchranná akce ve větším počtu členů horské služby začíná na deseti tisících korunách. Pochopitelně záchrana turistů zasypaných například lavinou pak stojí statisíce korun.