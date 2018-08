Hospody bez dětí? Češi to vítají! Budeme tam chodit, vzkazují

Nápad zakázat dětem vstup do restaurace čtenáře TN.cz zaujal. Vstup nezletilým zakázala jedna restaurace na německé Rujáně, od osmnácti let je povolen vstup i do jednoho pražského podniku. Většina čtenářů by ocenila, že v takové restauraci je větší klid. Ozvali se i nespokojení rodiče, kteří by se naopak takovému podniku vyhýbali.

"Jedl bych tam každý den, abych se nemusel dívat na ty nevychovaný spratky, kteří si všude dělají, co chtějí, vřískají na celou restauraci, dělají pouze bordel a rodiče všemu přihlíží," uvedl Petr, jehož příspěvek v diskuzi na facebooku TN.cz podpořilo přes 500 lidí.

Podobně se vyjádřila i většina lidí v anketě v článku. Přes 2 200 respondentů uvedlo, že by se klidně stravovali v restauraci, kam mají děti zakázaný vstup. Naopak takovou hospodu by odmítlo navštívit zhruba 400 čtenářů.

"Mám dvě děti a musím vám bohužel dát za pravdu. Pokud mám uřvané děti, co neposlouchají, tak bohužel nepůjdu do restaurace, kde bych obtěžovala ostatní," souhlasila s příspěvkem Petra paní Lenka.

A souhlasí i další rodiče. "Dnes jsme já, přítel a syn (5 let) šli do restaurace na oběd. No i já měla nervy z toho, jak tam pobíhal. Ano, byl venku dětský koutek, ale jak se rozdováděl, i s jinými dětmi okolo, už to byl děs. Byla jsem ráda, že jsme tam byli chvíli. Lituji zaměstnance, když jim tam křičí děti a pobíhají okolo. A co lidi, co si jdou udělat hezký den a jdou na jídlo? V klidu se nenají," myslí si paní Stanislava.

Na druhou stranu ozvali se i lidé, kteří to vnímali jako diskriminaci rodin s dětmi. "Proboha, co se to s vámi lidi děje? To jako rodiny s dětmi musí sedět doma a nemohou si zajít na večeři?" Napsala paní Sabina.

Anketa Jedli byste v restauraci, kam mají děti zakázaný vstup? Ano, alespoň tam je klid 83 2854 hlasů Ne, diskriminují jiné zákazníky 15 537 hlasů Nevím / Je mi to jedno 2 79 hlasů Hlasovalo 3470 lidí.

Podle České obchodní inspekce provozovatel restaurace zakázat dětem vstup do podniku nemůže. Podle mluvčího ČOI Jiřího Fröhlicha by za diskriminaci hrozila obchodníkovi pokuta až do výše tří milionů korun.

Podobný zákaz zavedl pražský podnik Stodola House a hosty u vstupu vítá cedule, z níž se dozví, že vstup je povolen jen starším 18 let. "Já si myslím, že to je v konfliktu se svobodným podnikáním a jsem ochoten do takového sporu jít a věřím, že to vyhraju," je přesvědčený o tom, že nejde o diskriminaci manažer restaurace David Salomon. Podle něj není pro děti hospodské prostředí vhodné.