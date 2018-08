Desítky lidí žalují hotel v Hurghadě kvůli jídlu! Podával syrové kuřecí

"Bohužel to pro mě není překvapení. Standardy klesly a lidé za to zaplatili svými životy," řekl Nick Harris, který se zabývá právní ochranou cestujících. "Tento hotel (Steigenberger Aqua Magic, pozn. red.) měl už několikrát problémy s nemocemi a očividně s tím nic neudělal. Cestovní kanceláře musí dělat víc pro to, aby chránily své zákazníky v zahraničí," dodal.



Hotel servíroval například syrové kuřecí maso, jak se ukázalo i z fotek od návštěvníků. "V polovině případů nevíme, co jíme a ani to jíst nemůžeme, protože je to uprostřed syrové. Skoro dva týdny, které jsme strávili v tomto pětihvězdičkovém hotelu, jsme jedli jen chléb a hranolky, protože jsme alespoň věděli, co to je," popsala jedna z klientek hotelu.



Máte podobné zkušenosti, ať už s nekvalitním jídlem nebo celkovým standardem ubytování? Podělte se s námi o ně ideálně i s fotografiemi na e-mailu zpravy@nova.cz nebo ve zprávách na facebooku!



"Před tímto incidentem jsme už vyšetřovali velké množství výskytu zdravotních obtíží v tomto hotelu. Některé jdou až do dubna letošního roku, což vyvolává otázku o dlouhotrvale nevyhovujícím hygienickém standardu," dodal další právník Paul McClorry.



Svou zkušenost sdílel i jeden z návštěvníků hotelu: "Bylo nás na dovolené šest. Moje žena skončila v péči lékařů se střevní chřipkou, mou 16letou dceru zachvátilo zvracení a průjmy. Dva dny před odletem jsem sám trpěl křečemi v břiše a průjmem," řekl britskému listu The Sun.

Další návštěvnice popsala, že pět ze sedmi lidí, se kterými na dovolené byla, bylo nemocných po dobu zhruba 10 dní.



"Bylo jen otázkou času, než se něco podobného stane. V mnoha případech nevyužívají cestovní kanceláře skutečné experty, ale využívají jen lokální osoby, aby se nějak postaraly o zdraví a bezpečnost lidí," uvádí expert Allen Wilson.



Cestovní kancelář Thomas Cook už se k události také vyjádřila: "Jsme si vědomí, že několik našich zákazníků nahlásilo, že prožili střevní onemocnění během pobytu v tomto hotelu. Moc nás mrzí, že jejich dovolená byla takto zkažená. Případy budeme dále prošetřovat."