Houbaře Jána napadl medvěd: "Do tří vteřin byl u mě, pes jen štěkal!"

Slovák vyrazil se psem do lesa, místo hub ale objevil v houští medvěda. Zvíře ho pokousalo na stehně a poškrábalo na zbytku těla. Naštěstí ale přežil a teď o nepříjemném zážitku dokonce vypráví.

Na Slovensku přibývá střetů člověka s medvědem. Naposledy skončil po zápase o holý život v nemocnici houbař Ján Skrisa. Se svým psem se vydal do lesa na houby. Dostal se do houští, kterým musel lézt po čtyřech, píše portál tvnoviny.sk.

Když se pes najednou rozštěkal, věděl, že je zle. "Byl tak deset metrů ode mě, do tří sekund na mně ležel," popsal střet s medvědem Skrisa. Zároveň ale přiznal, že udělal chybu - vstoupil zvířeti do teritoria.

Medvěd houbaře povalil na záda. "Snažil jsem se ho nohama skopávat, aby se mi nedostal na břicho, ale postupně mě chytil tlamou, zubama za stehno," dodal Skrisa. Pak se mu ale přece jen podařilo zvíře odehnat a přivolat pomoc.

"Pacientovi jsme ošetřili dvě hluboké tržné rány. Jednu měl na stehně v délce 15 centimetrů, další na lýtku - třícentimetrovou," informovala mluvčí nemocnice v Martinu Katarína Kapustová. Muž už na vlastní žádost zařízení opustil, stále ale bere léky proti infekci.

Teď se, pod vahou svého zážitku, domnívá, že medvědi na Slovensku jsou přemnožení. Za pravdu mu dávají myslivci i ochránci přírody. Státní úřad během výzkumu mapoval populaci medvědů, vycházel i z rozboru DNA z trusu. Konečné číslo činilo 1256 jedinců.

Myslivci by problém řešili odstřelem. Podle ministerstva životního prostředí to ale řešení není. Sám napadený houbař navrhuje jednoduchý, i když neuskutečnitelný postup - přestěhovat alespoň několik medvědů do Česka.

