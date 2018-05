Houbaři nosí z lesa plné košíky! Chlubí se už i obřími hřiby. VIDEO

"Tak tohle je první jarní úroda, kterou našly děti po třech měsících, kdy v Čimelicích nekápla ani kapka," chlubil se krásnými úlovky pan František. A nebyl zdaleka jediný. Například pan Kůs se vrátil z procházky v Doubici na severu Čech s obrovskými hřiby.

A protože další fotky vášnivých houbařů plní v posledních dnech internet, štáb televize Nova se rozhodl vydat na houby také a zjistit, jak velká úroda opravdu je. A netrvalo ani deset minut a už našel reportér první úlovek.

A po dalších minutách našel na hrázy rybníku pod duby několik krásných holubinek. Ačkoli s plným košíkem domů neodešel, mohl potvrdit, že houby opravdu rostou.

Sám reportér se ale divil, že byl úspěšný. Jižní Čechy, stejně jako velkou část republiky, totiž trápí velké sucho. To by se mohlo změnit v přístím týdnu, kdy meteorologové slibují déšť. Nejvíce by mělo pršet na Moravě a ve východních Čechách. Právě tam bychom se mohli dočkat pravých houbařských žní.