Hráči z Manoba se pěkně vybarvili: Překvapivá slova o Zině!

Siláci z kmene Kalinga porazili v náročné souteži vybranou trojici z kmene Manobo, který dosud vítězil v hrách o imunitu i odměnu. Na sladkých vaflích s javorovým sirupem a marmeládou si tak smlsnul červený tým.

Kapitána kmene Manobo ale prohra příliš nerozhodila. Jiní hráči se ji ale rozhodli využít po svém. Třeba Martin, který se pokusil ovlivnit Zinu v tajném úkolu, koho z týmu pošle k soupeřům. Předstíral, že je její velký kamarád, v pořadu Jak to vidí Robinsoni ale prozradil, co si o ní doopravdy myslí.

"Musel jsem se vždycky nastavit na její úroveň, proto jsem tak mluvil. Já jsem nikdy nevěděl, jestli Zina je fakt tak chytrá, nebo tak blbá," prohlásil Martin. A souhlasil s ním i Ondřej, sympatická operátorka byla velký oříšek pro většinu soutěžících.

"Já jsem ji vnímal jako holku, která na jednu stranu fakt neví, jaká bije, ale pak mě na druhou stranu občas překvapila nějakým komentářem, že jsem si říkal, jestli to jen nehraje tak excelentně, že si o ní myslíme, že je s prominutím úplně tupá," popsal Ondra.

Zina ale byla častým terčem posměšků v kmenu Manobo. "Dělala, že nic nechápe. Pořád chodila a říkala, že má šedesát imunit v kabelce, měla sbírku imunit. My jsme si z ní dělali legraci, protože ona nikdy nevěděla, co všechno je imunita, podle ní to byl pomalu každej kámen na ostrově," dodal Ondřej.

