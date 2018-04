Hrdina! Chlapeček (2) zachránil rodinu před požárem, sám uhořel

Matka z Kentucky usnula s dětmi na gauči, probudil ji až křik jejího syna, že hoří. Celý byt byl v plamenech, požární alarm selhal. Rodině se podařilo dostat ke dveřím, tam ale musela žena chlapečkovu ruku pustit, aby otevřela. A on se utekl schovat do pokoje...

Zdrcená matka dokázala až po letech popsat, jak při požáru bytu přišla o dítě. Whitney Johnson usnula na gauči s teprve pětitýdenní dcerou Nylou a dvouletým synem DJem. Ani si nevšimla, že přímotop vybuchl a celý byt zachvátil požár, píše portál Daily Mail.

Požární alarm, který byl v bytě nainstalován, selhal, a tak Whitney probudil až křik jejího syna. "Mami, hoří!" volal na ni. "Když jsem se vzbudila, viděla jsem jen plameny a černý kouř. Bylo to jako ve fimech. Všichni jsme běželi ke dveřím," popsala 26letá žena.

V náručí držela Whitney novorozenou dcerku, chlapečka vedla za ruku. Museli doslova projít ohněm, ale dostali se ke dveřím. "Snažila jsem se otevřít, ale nešlo to, a tak jsem musela synovu ruku pustit. Běžel rovnou do svého pokoje, kde se zavřel," uvedla Whitney.

Zoufalá matka se tedy vydala za ním, ale přes temný dým už nebylo vidět na krok. "Podívala jsem se na brečící dcerku a viděla, jaké má na hlavičce popáleniny, a tak jsem se musela rozhodnout. Běžela jsem znovu ke dveřím, otevřela je a zachránila alespoň všechny z budovy," doplnila Whitney.

Poté, co předala dcerku do péče sousedů a následně záchranářů, se do bytu vrátila, ale plameny už ho celý pohltily. Dodnes Whitney trpí úzkostí, přestože se snaží žít normální život kvůli své dceři i osmiletému synovi, který v době požáru nebyl doma.

Malá Nyla utrpěla popáleniny na 19 procentech těla, Whitney na 29 procentech. Obě strávily v nemocnici dva měsíce, než mohly být propuštěny do domácího ošetřování. "Malé děti se Nyly často bojí a říkají jí, že je monstrum. Dospělí jsou ale horší," stěžuje si Whitney. I přesto je vděčná, že ona i dcerka vyvázly živé.