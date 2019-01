Hrdina z Nairobi: Zachránit rukojmí si elitní voják odskočil z nákupu

Voják, jehož jméno z pochopitelných důvodů média neuvedla, byl v Keni coby součást týmu instruktorů, kteří pomáhají místním policistům a vojákům. Když teroristé zaúčtočili na hotel, byl podle informací listu Daily Mirror zrovna na nákupech.

Hned se ale rozeběhl ke svému autu, v němž měl vybavení – zbraň, taktickou vestu, i kuklu. Vestu si natáhl přes tričko a v džínách se vydal pomoci keňským kolegům. V akci jej zachytili objektivy fotografů. Na snímcích je vidět, jak pomáhá rukojmím z hotelu.

"Když se dostal k hotelu, začal organizovat celou operaci, rozkazoval policistům i vojákům. Pak se sám vrhnul dovnitř, zneutralizoval nepřítele a zachránil rukojmí. Jeho akce určitě zachránila spoustu životů a ukázala, že tito muži jsou nesmírně stateční a jsou vždy připraveni," uvedl britský bezpečnostní expert Chris Ryan.

"Tohle je prostě to, co ti kluci dělají, tohle je jejich normální práce. Má nejlepší výcvik na to, aby na takové situace reagoval. Protiteroristické operace jsou pro něj denní chleba," dodal britský odborník. Teroristé podle něj proti takovému protivníkovi neměli šanci.

Teroristům se přesto podařilo zabít 21 lidí. Dalších 700 se ale z obleženého hotelu podařilo bezpečně evakuovat. Britské ministerstvo obrany se k zásahu britského vojáka odmítlo vyjádřit s tím, že operace příslušníků speciálních sil zásadně nekomentuje.