Hrdina zachránil dvě malé děti! Spadly do studny a nemohly ven

Tragédií málem skončila dětská hra v Kolešovicích na Rakovnicku. Do studny tam včera spadly dvě malé děti. Díky pohotové reakci známého rodiny děti přežily. Muž se okamžitě slanil za nimi a až do příjezdu hasičů je držel nad vodou.

Děto si hrályi na dvoře u babičky a dědy na poklopu dvacet metrů hluboké studny. Poklop se najednou probořil a děti zmizely ve studené vodě. Naštěstí šel okolo známý rodiny, který na nic nečekal a okamžitě přispěchal na pomoc.



"Nikdo nevěděl, co má dělat. Byla tam spousta lidí a první reakce prostě byla, že mi kamarád dal provaz a spustil mě dolů," popsal situaci zachránce Arnošt L.

Do půli těla se ponořil do studené vody, pod sebou měl ještě několikametrovou hloubku. Až do příjezdu hasičů držel obě děti nad vodou. Všechny tři osoby vytáhli hasiči.

Záchranáři pak podchlazené děti s pohmožděninami převezli do jedné z pražských nemocnic.

Zachránci nyní chtějí za jeho čin udělit metál. "Jjsem rozhodnut navrhnout zastupitelstvu že bychom tento statečný čin odměnili," řekl starosta obce Martin Dvořák.