Hroch v Keni smrtelně pokousal turistu! Ten si ho chtěl vyfotit

Incident se stal v sobotu večer. Podle svědků se oba muži dostali ke zvířeti příliš blízko. Pokousaný muž krvácel a byl ihned převezen do nemocnice, tam později zemřel. Druhý muž byl hospitalizován pouze s drobným zraněním.

.@kwskenya is sad to announce the death of a #Chinese tourist who was attacked by a #hippo while taking pictures on the shores of Lake Naivasha yesterday evening. His colleague survived with minor bruises and was treated at #Naivasha District Hospital. We are tracking the hippo