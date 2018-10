Bizarní nehoda na D1! Hromadnou srážku způsobily krávy na silnici

Nehoda se stala na 34. km dálnice D1 na trase Praha - Říkovice ve směru na Brno. Kamion srazil krávu, která přeletěla do protisměru, kde do něj narazilo osobní auto. To po srážce skončilo na střeše. Nákladní auto se pak střetlo se třemi dalšími vozidly.

Na místě zasahuje policie, k havárii letí i záchranářský vrtulník, uvedl Hasičský záchranný sbor Benešov. Uzavřeny jsou oba směry dálnice.

Směr na Prahu je uzavřen na exitu 41, směr Brno na exitu 34. Na silnici se navíc podle všeho pohybují další krávy. Kdy bude dálnice znovu průjezdná, zatím není jasné.