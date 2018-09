Nejhorší je, když se k šikaně přidá i učitel, varuje odborník!

Termínem šikana označujeme opakované fyzické nebo psychické trápení člověka jiným člověkem nebo skupinou lidí. Málokdo si už ale položí otázku, proč vlastně šikana vzniká. "Šikana je boj o moc," vysvětlil Kolář. "Její vznik je podmíněn mnoha příčinami v oblasti mozku, genetiky a výchovy," dodal odborník s tím, že každý člověk má v sobě zakořeněný soucit i krutost. Navíc se vyskytuje na každé škole. Kdo tvrdí opak, podle Koláře zastírá problém.

Prvním stadiem šikany je ostrakismus. V každé skupině je někdo, kdo je nejméně oblíbený. Po nějaké době začne být přehlížený a situace se přehoupne do druhého stadia. "Ve skupinách dochází ke krizím. Pokud jsou děti ponechány samy sobě, mají tendenci používat spolužáky na okraji skupiny jako hromosvod," řekl Kolář. Agresoři jsou většinou naprosto normální žáci, ale kvůli skupinové dynamice dochází k šikaně.

Ve třetím stadiu už začíná velký problém. Vytvoří se totiž jádro agresorů, které začne trápit jedno, dvě nebo tři děti. "Tady je velké nebezpečí, že šikana vygraduje ve čtvrté stadium, kdy většina žáků přijme normy šikany," upozorňuje Kolář. Spolužáci, kteří s chováním nesouhlasí, se rozhodnou, že nepoplavou proti proudu a postaví se na stranu agresorů. Pokud se tak stane, šikana se velmi špatně léčí. Je to stejné, jako když virus napadne buňku - buňka může zvenčí vypadat v pořádku, uvnitř ale probíhá fatální destrukce.

Páté stadium odborník nazývá totalitou dokonalé šikany. "Šikanu přijmou všichni. Programem už není výuka, ale týrání slabšího jedince. Navíc dochází k naprostému vyhranění, které pozorujeme už v prvním stadiu: ve třídě jsou dvě skupiny - první má všechna práva, druhá nemá absolutně žádná," varuje psychoterapeut. Poslední metou pátého stadia je okamžik, kdy šikanu přijmou i učitelé a ředitel. "Nedochází k tomu jen v pasťácích, ale i na základních školách nebo gymnáziích," řekl Kolář. Tomu napomáhá i fakt, že agresoři mohou být velmi sympatičtí a chytří lidé. "Šikana není o vnějším chování, ale o tom, co je hluboko v nás!" upozornil odborník.

Je jen jediná cesta jak poznat, že se něco děje. Pomáhá povídat si s dětmi a všímat si, zda dítě domů nechodí s modřinami, ve špinavém a roztrhaném oblečení nebo jestli nezačíná být uzavřené. Projevy ale můžou být velice různorodé.

Když si oběť uvědomí, že něco není v pořádku, bývá většinou pozdě. Dítě by se s problémem mělo svěřit někomu, komu důvěřuje. V nejčastějším případě to bývají rodiče. Ti by měli dítěti věřit a udělat si na něj čas, protože je pro ně přiznání, že jsou týrané, nepříjemné a bolestivé. "Největší nesmysl je, když rodič řekne, že si dítě musí problém vyřešit samo. U šikany to nejde. Nejlepší je, aby zjistil co, kdy, kde, jak a napsal si k tomu poznámky. Dalším krokem je návštěva školy, kam by měli zajít oba rodiče nebo alespoň maminka s někým dalším z rodiny," radí etoped s tím, že pokud dítě zůstane bez pomoci, ztratí poslední kousky sebeúcty a zhroutí se.

Při návštěvě školy nastává další úskalí. Občas je těžké zjistit, koho mají rodiče o šikaně informovat. "Mohou kontaktovat třídního učitele, ale většina pedagogů na tuto situaci nebývá připravena, což je problém. Další možností je školní metodik prevence nebo v nejlepším případě ředitel," myslí si Kolář.

Rodiče by si také měli zjistit, zda je škola vůbec schopna odborně pomoci. Realitou bývá, že třídní učitel smete stížnost ze stolu buď s tím, že v jeho třídě se nic takového neděje nebo slíbí, že třídu bude pozorovat. Obě tyto možnosti jsou špatně. Není ale dobré na školu rovnou uhodit. "Rodiče se například mohou vlídně a laskavě zeptat, jak škola hodlá šikanu vyšetřovat, aby se situace ještě nezhoršila. Mohou se také ptát, jak chtějí najít vhodné svědky," poskytl Kolář rady k rozpoznání připravenosti školy a motivaci pomoci.

Mohou nastat tři varianty. Škola může být připravena. To ale bývá spíše výjimkou. Častější je, že se škola rozhodne kontaktovat odborníka, který v nápravě pomůže. Nejhorší ale je, pokud škola není připravena pomoci a šikanu zapírá. To bohužel bývá velmi častá realita.

V případě, že se škola rozhodne pomoci, by v první řadě měla rozbít jádro agresorů. Přeřadit je do jiných škol nebo tříd. Rozhodně by nemělo dojít ke konfrontaci oběti a agresora, aby si spor vyřešili. Oběť totiž nemá šanci vyhrát.

Další věcí, kterou by škola měla udělat, je ochránit zdroje informací, svědků a obětí. Agresoři se za žádnou cenu nesmí dozvědět, kdo proti nim svědčil. V opačném případě by totiž mohli svědky zastrašit.

Bohužel vzdělání učitelů v oblasti šikany je naprosto neuspokojivé. Jednodenní a krátkodobé kurzy učitele na šikanu nepřipraví. Na každé škole by navíc měl být metodik prevence a ředitel, který se v problematice dobře orientuje.

Je tristní, že když škola odmítne pomoci, zbývá obvykle jediná možnost. Kromě kontaktování policie, zřizovatele nebo České školní inspekce, musí být prioritou přeřadit oběť na jinou školu. To ale pro dítě bývá také obrovská zátěž. "Pro všechny by bylo nejlepší, kdyby se podařilo šikanu řešit," řekl Kolář. "Ale když se škola odmítá problémem zabývat a dítě je na tom špatně, nedá se nic jiného dělat."

Nežijeme v pohádce, a proto je nutné si uvědomit, že za šikanu obvykle bývá potrestaná oběť. A dítě se s křivdou musí naučit žít. Oběť je velmi zranitelná, zakřiknutá a kvůli tomu se může stát, že bude týraná i v novém kolektivu.

Podívejme se ale na problém i z druhé stránky. Pokud se rodič dozví, že je jeho dítě malým agresorem, měl by fakt v klidu přijmout. "Setkal jsem se i s rodiči, kteří měli zájem situaci řešit," vyprávěl Kolář. Dobrou cestou může být rozmluva s útočníkem, při kterém rodiče vyjádří své vnitřní morální hodnoty a řeknou svůj názor na situaci.

Útočníci také potřebují odbornou pomoc. Mohou totiž být nešťastní nebo nemít pocit, že by udělali něco špatného. "Vedl jsem i skupinu, do které mohli agresoři docházet," řekl etoped.

Škola by měla podat pomocnou ruku i agresorům. Buď by mělo dojít k individuálnímu řešení nebo k práci s celou třídou. To lze ale jen v počátečních stádiích šikany. Pokud útočník vinu popírá nebo ji shazuje na oběť, nemá práce se třídou smysl. Tím by oběti mohli ještě více ublížit.

Michal Kolář je předsedou Společenství proti šikaně, psychoterapeutem a etopedem. S ministerstvem školství spolupracuje na prevenci školní šikany. Je autorem několika knih, mezi které batří Bolest šikanování a Nová cesta k léčbě šikany.