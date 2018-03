Hrubián okrádá v centru Prahy ženy. Policie hledá další oběti

První krádež spáchal muž v Apolinářské ulici na Novém Městě. Pachatel si vyhlédl kolemjdoucí ženu. Tu oslovil a při tom předstíral, že bloudí a ptá se na cestu. U toho se rozhlížel a kontroloval, jestli je kolem "čistý vzduch".

"Jakmile si byl jist, že v blízkosti není nikdo, kdo by ženě přispěchal na pomoc, zaútočil. Z ničeho nic strhl poškozené z krku brož v hodnotě několika tisíc korun, se kterou se dal následně z místa události na útěk. Vyvstalá situace byla natolik překvapivá, že se poškozená nezmohla vůbec na nic, tedy ani se bránit a ani například volat o pomoc," uvedl mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan.

Podruhé útočil na nedalekém Ostrčilově náměstí. Tentokrát se už nezdržoval tím, že by si před přepadením hrál na to, že zabloudil. "Prostě jednoduše přistoupil k poškozené, která stála na zastávce MHD, a strhl jí z krku zlatý řetízek. S tím si to namířil do nedalekých prostor stanice metra Karlovo náměstí," popsal druhý útok mluvčí Hulan.

Ukradl při tom šperky za téměř 20 tisíc korun. Policisté případ prošetřují jako krádež. Pachateli za to v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi.

Ačkoliv jej natočilo hned několik bezpečnostních kamer, policistům se zatím nepodařilo zjistit jeho totožnost. S žádostí o pomoc se tak obracejí na veřejnost.

"Pokud muže na záběrech bezpečnostních kamer poznáváte, znáte jeho totožnost, místo jeho pobytu či pohybu, prosíme vás, abyste nám tyto informace předali prostřednictvím linky tísňového volání 158," vyzval mluvčí policistů Tomáš Hulan.

Policisté zároveň prosí další ženy, které byly takto okradeny tímto způsobem či stejným pachatelem, aby se taktéž přihlásili na linku 158.