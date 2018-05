Hrůza ve vzduchu: Letadlu s 76 cestujícími prasklo okno. FOTO

Neplánovaně přistát na letišti v Clevelandu musel ve středu dopoledne let společnosti Southwest Airlines z Chicaga do New Yorku. Za letu se u Boeingu 737 roztříštila jedna z vrstev okýnka. To naštěstí vydrželo a neprasklo úplně. Nikomu z cestujících se nic nestalo.