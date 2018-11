Hrůzná pověra děsí mámy! Děti neberte na hřbitov, budete litovat

Máme za sebou dušičkový víkend a statisíce lidí se vydaly na hřbitov, aby si připomněly zesnulé. Některé maminky ale řešily dilema - říká se totiž, že malé děti by na hřbitovy chodit neměly. Jinak se stane něco zlého!

Zatímco jedny maminky berou svá dítka na hřbitov odmalička, jiné se mu vyhýbají jako čert kříži. A důvod? Jsou zkrátka pověrčivě a nechtějí nic riskovat. Děti do jednoho roku totiž podle našich babiček na hřbitově nemají co dělat.

Říká se totiž, že mrtví vábí děti k sobě a mohly by zemřít. Jiná pověra zase tvrdí, že děti vidí a cítí duchy. Duše zemřelých, které nenašly klid, by pak mohly do dětí proniknout. Mrtvé duše si mohou děti přinést s sebou domů a ty je pak straší.

Anketa Berete děti na hřbitov? Ano, není důvod tam s nimi nechodit 64 57 hlasů Ne, nechci nic riskovat 36 32 hlasů Hlasovalo 89 lidí.

Že takové mrtvé duše na hřbitovech skutečně jsou, dokládají některé maminky logickými argumenty. "Všeobecně se tvrdí, že duše zemřelého, který nenašel klid, se nachází tam, kde ten dotyčný zemřel, nikoli tam, kde pohřben. Jen snad za dávných dob se při založení hřbitova na tom místě provedla vražda člověka, aby jeho duch ten hřbitov ochraňoval," píše se v diskuzi na webu Moje těhotenství.

Podle některých jsou děti obecně velmi citlivé na vnímání nadpřirozena. Jsou prý napojeny na nejrůznější typy energie a negativní energie, která je na hřbitově přítomna, by se jim mohla mstít za narušení klidu.

"Zní to asi směšně, ale věřím těmto věcem. Bohatě postačí jako ochrana červená stužka na zápěstí miminka," radí jedna z maminek. Abyste měli úplnou jistotu, že je vaše dítě před duchy chráněno, namočte stužku do svěcené vody.