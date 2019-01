Hrůzný návrat z dovolené! Rodina musela celý let sedět na zemi

Návrat s dovolené se pro Paulu Taylorovou, jejího manžela a desetiletou dceru změnil v hrůzu. Stroj, který pro britské turisty na Menorku přiletěl, měl totiž o tři sedadla méně, než aerolinie TUI původně plánovaly.

A tak, když rodina žijící ve městě Alcester přišla na konec letadla hledajíc sedadla 41 D, E a F, našli jen prázdné místo. "Podívali jsme se na sebe, jako bychom říkali ´Kam se poděla naše sedadla´?" prozradila Taylorová v pořadu televize BBC Rip off Britain.

Když byli všichni cestující na palubě, zjistily letušky, že mají jen jedno volné místo. To dostala desetiletá dcera manželů Taylorových Brooke. Rodiče usadily letušky na tzv. jump seat, sklopné sedátko pro členy posádky. Tam mohli ale zůstat je na start a přistání.

Během letu by se tam pletli členům posádky, kteří v kuchyňce připravovali občerstvení, Taylorovi tvrdí, že si museli jít sednout na podlahu na místo, kde měla původně být jejich sedadla. Přisedla si k nim i jejich dcera Brooke.

