Hubnete? Nespoléhejte na zázračné „tukožrouty“!

Co je dobré vědět, než se pustíte do diety

Téměř každý z nás už si někdy při pohledu do zrcadla kriticky vytkl pár kilo navíc. Ti odhodlanější jedinci se rozhodli s nadváhou zatočit a začali hledat různé způsoby, jak na to. Zázračných diet, po nichž „zaručeně“ zhubnete, je plný internet. Člověk by došel k závěru, že zhubnout je vlastně úplně jednoduché. Prostě budete chvilku jíst třeba hodně ananasu nebo chilli, pít jenom vodu či polykat „zázračné“ chemické koktejly, které přes noc rozpustí váš tuk, a vy se ráno vzbudíte o deset kilo lehčí, a navíc plní energie. Někdo možná opravdu zhubne, ale takto shozená kila fungují jako bumerang. Čím rychleji je odhodíte, tím rychleji se vám vrátí. V horším případě s sebou vezmou i kus vašeho zdraví.

Grep ani káva tuky nežerou

V souvislosti se zdravým hubnutím jsou často doporučovány různé přírodní potraviny, které mají spalovat tuk. Ano, některé druhy ovoce, zeleniny, kávy či čaje mohou být při dietě prospěšné, rozhodně ale nečekejte, že pokud se budete od rána do večera cpát grepem, zhubnete a budete se cítit dobře. Vašemu tělu určitě prospějí vitamíny, všeho ale s mírou. Příroda je sice mocná, hubnoucí koktejl ale ještě nevymyslela.

Mám hlad = hubnu? Špatně!

S dietou přichází hlad. Tenhle mýtus je zakořeněn v mnohých z nás, kteří už hubnoucím procesem někdy prošli. Opak je, ale pravdou. Když budete mít hlad, začne si tělo vytvářet tukové zásoby na „horší“ časy a všechno co spálí, půjde z vaší svalové hmoty. Dobré je začít jíst častěji v menších porcích a přemýšlet nad správnou skladbou jídla. V boji s hladem vám naopak příroda pomoct může. Konjac neboli ďáblův jazyk je hlíznatá trvalka z tropické a subtropické východní Asie. Její kořen obsahuje unikátní látku glukomannan, která potlačuje pocit hladu a usnadňuje tak hubnutí. Glukomannan je obsažený v českém přírodním doplňku stravy Obezin. Tobolka Obezinu®se během 30 minut po spolknutí rozpustí a až stonásobně nabobtná. Tím zaplní podstatnou část žaludku, takže budete jíst méně, ale při tom budete v pohodě bez pocitu trýznivého hladu.

S pohybem to jde rychleji

Nemusíte každý den běhat nebo urputně cvičit, ale pravidelný pohyb zařaďte. Někdy stačí jen změnit obvyklé zvyky ve své denní rutinně. Cestou z práce si třeba místo jízdy veřejnou dopravou nebo autem dopřejte dvacetiminutovou procházku. Místo výtahu používejte schody. Oběd si nenechávejte dovézt, ale skočte si pro něj pěkně po svých. Jsou to sice zdánlivé maličkosti, ale dohromady udělají velkou věc. Uvidíte.