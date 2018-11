Hulváti se drsně pustili do ženy ve fastfoodu. Její syn jim dal co proto

Snad žádný puberťák nechce před ostatními vypadat jako mamánek. Stejně to měl i Mates, který se nechtěl ztrapnit před svými kamarády. Jenže osud tomu chtěl jinak.

Mates se svými kamarády byl na skateparku, když dostali hlad. Vydali se proto do blízkého Mc'Donalds, aby si dali pár cheeseburgerů. To ale netušili, že tam pracuje Matesova máma.

Rozhazovali hranolky, hrubě pokřikovali a celkově se chovali jako zvířata. Mates se ani slůvkem nezmínil, že žena, kterou uráží, je jeho máma. Pak ale kamarádi udělali věc, která se neodpouští. Mates vypěnil a začaly se dít věci! Co udělal a jak reagovala máma? Podívejte se na video.

V projektu Fast Food Film dostali talentovaní filmaři příležitost ukázat, co v nich je. Všechny filmy najdete tady. Pro svého favorita můžete hlasovat do 15. listopadu na stránkách Nova Plus pomocí formuláře v pravém dolním rohu. Vítěz bude znám o den později a vyhlášen bude během Noci Filmových nadějí v Bio Oku.