Hurikán Florence bude jako "rána Mika Tysona", bojí se v USA

"Bude to, jako kdyby Mike Tyson udeřil pobřeží Karolín," popsal očekávaný dopad hurikánu člen vedení Federální agentury pro zvládání krize (FEMA) Jeff Byard. "Dnešek je posledním dobrým dnem na evakuaci," varoval Byard.

A jen Jižní Karolínu opustilo do středečního večera zhruba 300 tisíc lidí. Podle úřadů se z pobřeží Severní Karolíny, Jižní Karolíny a Virginie má evakuovat milion lidí. Podle Národního centra pro hurikány se bouře může stočit několika směry a v nejistotě žije přes 25 milionů lidí.

Evakuovány jsou i některé věznice. Potvrdila to severokarolínská správa věznic. Z bezpečnostních důvodů ale neupřesnila, kterých věznic se evakuace týká. Všichni vězni, kteří budou muset být přesunuti, budou mít nárok telefonicky se spojit s příbuznými.

Netradiční evakuaci zažili v Charlestonu v Jižní Karolíně. U místního letiště má totiž jeden z největších závodů americký Boeing. V úterý z letiště odstartovalo osm nejnovějších Boeingů 787 Dreamliner, které už jsou v letuschopném stavu, ale ještě nebyly doručeny zákazníkům. Boeing je přesunul do svých továren na západním pobřeží.

More 787s seeking shelter from Hurricane #Florence on their way to Washington, including the first 787-10 for United. https://t.co/1suviyfxu8 pic.twitter.com/cfnDP6DZ9O