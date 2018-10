Hurikán Michael udeřil na Floridu! Vítr má rychlost až 250 km/h

Hurikán Michael nedaleko města Panama City na severozápadě Floridy vstoupil na pobřeží. Živel, který americké úřady i Národní středisko pro hurikány (NHC) označují jako mimořádně nebezpečný, doprovází vítr o rychlosti 250 kilometrů v hodině. Úřady se obávají, že Michael způsobí v oblasti rozsáhlé škody, ačkoli by nad pevninou měl podle meteorologů začít rychle slábnout.

Hurikán se dostal z Mexického zálivu nad americkou pevninu u města Panama City na severozápadě Floridy krátce před 20:00 SELČ. Pak by měl nabrat severovýchodní kurz a postupně slábnout. Hurikánová výstraha se týká území s 3,7 miliony obyvatel ve třech amerických státech. Výzva k evakuaci se podle Jeffa Byarda z amerického úřadu pro krizové situace (FEMA) týká na 500.000 obyvatel floridských oblastí zvaných Panhandle (rukojeť pánve) a Big Bend (velký ohyb).

Guvernér Floridy Rick Scott prohlásil, že řádění živlu bude děsivé a že pro oblast Panhandle to bude nejhorší bouře za celé století. Šéf NHC Ken Graham varoval, že hurikán způsobí v oblasti Panhandle katastrofické škody a že Michael má dostatek síly na to, aby domy v postiženém regionu zcela zničil. Panama City mezitím oznámilo, že kvůli komplikované situaci jsou hasiči nyní schopni zasahovat jen v případě ohrožení lidského života, a to pouze v rámci města.

Prezident Donald Trump vyhlásil stav nouze pro celé území státu Florida. Tamním úřadům to umožňuje operativně požádat Washington o okamžitou finanční pomoc. Trump také zvažuje, že v neděli, případně v pondělí navštíví oblast zasaženou hurikánem.

Části ohroženého území leží na úrovni hladiny moře nebo jen několik metrů nad ní a vzedmutí oceánu by zde mohlo být velmi citelné. Úřady varují, že s příchodem hurikánu se očekává vlna vysoká až čtyři metry. V krátké době má místy spadnout až 30 centimetrů srážek.

Pracovníci záchranářských služeb podle agentury AP v nejvíce ohrožených místech osobně kontaktují obyvatele s výzvou k okamžité evakuaci. Scott v této souvislosti řekl, že je doslova vystrašen k smrti tím, že obyvatelé několika oblastí, mimo jiné ostrova St. George, evakuační příkazy ignorují.

Intenzivní síla stěny oka hurikánu Michael na východním konci pláže města Panama, Florida.

Florida se vedle evakuace již také věnuje přípravám na záchranářské a rekonstrukční práce. Aktivováno bylo 3500 příslušníků floridské národní gardy a zaměstnanci energetických společností mají pohotovost.

Dnes v poledne místního času (19:00 SELČ) se střed hurikánu nacházel 30 kilometrů jižně od Panama City a postupoval na sever rychlostí 22 kilometrů v hodině.

Dopad oka hurikánu u Floridy.

Vedle Floridy platí varování před hurikánem i pro sousední Alabamu. Podle modelu NHC začne Michael po vstupu nad pevninu rychle ztrácet na síle a ve čtvrtek po půlnoci místního času (dopoledne SELČ) by měl nad Georgií zeslábnout na druhou kategorii, ve které vítr dosahuje maximálně 177 kilometrů v hodině. Ve čtvrtek odpoledne místního času (večer SELČ) nad Jižní Karolínou ztratí Michael sílu hurikánu a stane se tropickou bouří. Živel následně přes Severní Karolínu a Virginii pronikne nad Atlantik, nad kterým bude podél pobřeží USA a Kanady postupovat na severovýchod.

Agentura Reuters uvedla, že už nyní způsobuje bouře rozsáhlé výpadky v těžbě ropy a zemního plynu v Mexickém zálivu. Z preventivních důvodů společnost Southern snížila výkon ve dvou blocích jaderné elektrárny Farley v Alabamě a dodala, že je připravena elektrárnu v případě potřeby zcela odstavit.

Stav ohrožení již dříve vyhlásily Alabama s Floridou a Georgií, nyní se k nim přidala také Severní Karolína. Stav ohrožení platí také v Jižní Karolíně, vydán byl původně kvůli předchozímu hurikánu Florence a guvernér Henry McMaster dnes mimořádné opatření prodloužil.

Státy Alabama, Georgia, Virginie a Jižní a Severní Karolína se stále vzpamatovávají z následků hurikánu a bouře Florence. Vítr, déšť a následné záplavy si v září na jihovýchodě USA vyžádaly přes 40 obětí.





Na reportáž TV Nova před dopadem hurikánu na pevnivnu se můžete podívat zde: