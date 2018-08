Hvězda seriálu M*A*S*H odhalila, že trpí vážnou nemocí

„Od té doby, co mě doktoři diagnostikovali, jsem měl daleko bohatší život,“ řekl Alda. „Hrál jsem, dával jsem rozhovory a pomáhal v komunitním centru,“ dodal.



Ke zveřejnění skutečnosti se herec nedávno rozhodnul hlavně proto, že viděl své rozhovory, ve kterých mu v poslední době poškuboval palec na ruce. „Byla by to jen otázka času, než by se toho někdo všimnul a dozvěděla by se to veřejnost,“ vysvětlil své rozhodnutí Alda.

NEW: Actor @AlanAlda just revealed he has Parkinson's disease. The award-winning actor says he was diagnosed with the disease three and a half years ago. https://t.co/cYba2YKewS (via @CBSThisMorning) pic.twitter.com/OpIUBvCKWi