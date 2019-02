Hypotéky zdraží, varují odborníci! Může za to plán centrální banky

Podle ekonomů vážně hrozí, že banky zvýší úrokové sazby. Reagují tak na to, že Česká národní banka zvažuje zlevnit předčasné splacení hypoték. Záměrem je ulevit lidem, kteří si berou hypotéku, ale vše se může paradoxně obrátit právě proti nim. Banky tvrdí, že musejí náklady na předčasné splacení hypoték někam promítnout.

Česká národní banka (ČNB) chce opět zasáhnout do trhu s hypotékami, a právě to by mohli negativně pocítit lidé, kteří už mají, nebo si plánují vzít úvěr na bydlení.

"Banka má s předčasným splacením vynaložené náklady a musí je někam promítnout. V případě, že to nastane, se to pravděpodobně může taktéž promítnout do hypotečních úrokových sazeb," sdělil Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank.

"Můžete zvednout poplatky, nebo můžete zvednout úrokové sazby, jinou možnost ta banka nemá," uvedl Vladimír Staňura, poradce České bankovní asociace pro otázky bydlení.

Poplatky ale banky nebudou moct zvedat. Centrální banka jim totiž nově nejspíš nařídí zákaz účtování poplatků za provize. "Česká národní banka má za to, že banky si mohou účtovat jen ty náklady, které přímo souvisí s předčasným splacením hypotečního úvěru," řekla mluvčí ČNB Markéta Fišerová.

Dnes musí lidé za předčasné splacení hypotéky zaplatit tisíce až desetitisíce korun, nově by to ale mohly být jen asi stokoruny. Předčasné splacení se běžně využívá i při refinancování, tedy změně banky v průběhu splácení hypotéky.

A právě refinancování využil i Robert Husar z Dobříše u Prahy. "Máme tři hypotéky, jednu na byt, jednu na pozemek, jednu na dům a přefinancovávali jsme je ke konci fixace, před rokem a půl, před dvěma roky do nové banky, hlavně z toho důvodu, že jsme dostali lepší podmínky v nové bance," vysvětlil.

Díky refinancování na konci fixace se tak Robert Husar snadno vyhnul poplatkům. Jenže ne vždy a všem se podaří refinancovat právě ve vhodnou dobu. To, zda centrální banka opravdu zlevní předčasné splacení hypoték, či ne, by mělo být jasné za několik týdnů.