I v Antarktidě je tepleji! Šílené fotky z USA, z kterých vás zamrazí

Ve Spojených státech posledních pár dní mrzne, až praští. Svědčí o tom i fakt, že na jižním pólu bylo tepleji než například v Chicagu. "Ahoj! Máme tu v Chicagu -50 stupňů! Chladněji než v Antarktidě," napsal jeden uživatel twitteru. "Koupil jsem si o číslo větší boty a vzal si punčochy, přes ně kotníčkové ponožky, přes ně slabé vlněné ponožky a přes ně silné vlněné ponožky," dodal.

Letošní zima je ve Spojených státech tak mrazivá, že rozhodila i zpravodajská vysílání. V předpovědi počasí televize nedokázala najít dostatečně tmavý odstín modré barvy, který by vyjádřil teplotu na severu USA. Kulišácky si proto pomohla fialovou barvou, která přecházela v extrémně chladných oblastech až do bíla.

THEY DONT EVEN HAVE A COLOR TO DESCRIBE HOW COLD ITS GOING TO BE pic.twitter.com/p1aMriPMh5