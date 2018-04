Ideální čas změnit práci! 100 tisíc při nástupu už dostávají i řidiči

Pokud hledáte novou práci, tak teď je podle ekonomů nejvhodnější doba. Lidí je nedostatek a některé firmy se můžou přetrhnout ve snaze získat nové zaměstnance. K radikálnímu kroku se například rozhodl brněnský dopravní podnik. Novým řidičům slibuje nejvyšší náborový příspěvek v historii a to sto tisíc korun.

Před deseti lety měl každý strach o práci, dnes se mohou zaměstnavatelé přetrhnout, aby nalákali nové lidi. Náborové příspěvky nabízí snad každá firma, ale jejich výše strmě roste, ještě před měsícem byly částky poloviční. "Pohybují se od tisíce do sto tisíc," řekla začátkem března manažerka personální agentury Jitka Součková.

Nejvyšší statisícové částky dostávali třeba informatici, lékaři záchranné služby, nebo vojáci. Dnes ho může mít i řidič brněnské šaliny. "Nabízíme náborový příspěvek pro nové zaměstnance sto tisíc," potvrdila mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Lukšová.

Tragikomické je, že ani za takové peníze se lidé do práce nehrnou. Kromě vysokého náborového příspěvku nabízí brněnský dopravní podnik nástupní plat kolem třiceti tisíc korun. Některým lidem je to ale pořád málo. "Za ten stres to nestojí," řekl bez váhání jeden z dotázaných lidí.

Dopravní podnik bojuje s nedostatkem řidičů už několik let a situace začíná být vážná. Během prázdnin pomáhají s provozem ve městě i studenti vysokých škol. "Abychom se obešli bez brigádníků, budeme potřebovat sto nových řidičů," přiznala mluvčí. Kromě nich ale náborové příspěvky dostávají téměř všichni noví zaměstnanci - například prodavačky kolem dvaceti tisíc a dělníci až dvakrát tolik.