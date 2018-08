Herečka začala kampaň MeToo, sama ale zneužila mladého kolegu

Dvaačtyřicetiletá herečka a režisérka na podzim roku 2017 obvinila filmového producenta Harveyho Weinsteina ze sexuálního obtěžování. Odstartovala tím kampaň #MeToo, která se rozšířila po celém světě.



Nicméně o měsíc později podle deníku The New York Times sama čelila hrozbě žaloby ze sexuálního zneužívání od o dvacet let mladšího herce Jimmyho Bennetta. Podle Bennetta mělo ke zneužití dojít v kalifornském hotelu v roce 2013, když mu bylo 17 let. Podle kalifornských zákonů je však legální mít sex až od 18 let.



Bennettovi právníci tvrdí, že mladého herce zážitek traumatizoval a ublížil jeho kariéře. "Cítil jsem se velmi zmatený, ponížený a znechucený," uvedl Bennett.



The New York Times údajně obdržel šifrovaný e-mail, který obsahoval informace, fotografie zachycující dvojici v posteli a dokumenty, které potvrzují mimosoudní vyrovnání. Tři lidé, kteří jsou s případem obeznámeni, potvrdili, že dokumenty jsou autentické.



Podle obdržených dokumentů Argentoová Bennettovi zaplatila za mlčení 380 tisíc dolarů, což je zhruba 8,6 milionů korun. The NY Times se opakovaně snažil kontaktovat herečku a její právníky, ti se však k případů nechtějí vyjadřovat.



Argentová byla jednou z hereček, která obvinila Weinsteina ze zneužití, a stala se jednou z nejznámějších aktivistek hnutí, které rozpoutalo nejednu internetovou válku. "My ženy máme konečně naději na spravedlnost," napsala tenkrát na svém Twitteru.