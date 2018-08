Inspektoři TV Nova navštívili Český Šternberk, získal stříbrno

Bylo, nebylo. Psal se rok 1241, když se rozhodl rod Šternberků postavit tento hrad. A o magických 777 let později je ve vlastnictví stejného rodu. Říká se o něm, že je to perla Posázaví.

Hrad se nachází na skále nad řekou Sázavou nedaleko Benešova asi 40 kilometrů jihovýchodně od Prahy. Samotnou prohlídku můžete začít na nově vydlážděném nádvoří. Poté, co si prohlédnete všechny stavby zvenčí, vydáte se do prvního patra k důkladnému prozkoumání interiérů. To vše během necelé hodiny.

Kromě prohlídky samotného hradu, si můžete udělat zajímavou procházku po jeho okolí. Zdejší husté lesy a malebná zákoutí řeky Sázavy přímo vybízejí k pěší turistice.

Po točitém schodišti se dostanete až na vrchol, kde si užijete příjemné výhledy do okolí. Hrad i hladomornu ročně navštíví až 150 000 návštěvníků.

Občerstvit se můžete v hradní kavárně, která se zaměřuje především na dezerty. Můžete si tu tak dát medovník nebo třeba pekanový dort.

Jediné, co vám možná trochu zkazí dojem z krásného místa, je právě probíhající rekonstrukce. Hrad se opravuje už 15 let a správa hradu odhaduje rekonstrukci ještě na dalších 5 let.

Za vstupné zaplatíte 150 korun, za dítě stovku. Otevírací doba je od 9 ráno do 18 hodin kromě pondělí, kdy je zavřeno. Zaparkovat můžete na parkovišti vzdáleném 200 metrů od hradu za 40 Kč na celý den.

Od inspektorů TV Nova dostal Český Šternberk stříbrnou medaili.