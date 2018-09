Invalida 10 let zneužíval děvčátka! Znásilňoval je a natáčel nahé

Vyšetřování muže odstartovalo v loňském roce, kdy jedna ze zneužitých holčiček řekla o podivném chování muže své babičce. Ta vše následně oznámila na policii. Muž v loňském roce na zahraničním lázeňském pobytu nejdříve jezdil s dívenkou na tobogánech a následně ji vzal do svého pokoje. Tam ji fotografoval bez plavek a nešetřil ani detaily jejího přirození.



V průběhu vyšetřování kriminalisté zjistili, že muž vyhledával naprosto cíleně situace, při nichž by mohl do kontaktu s malými děvčátky přijít. "Obvykle se seznámil s maminkou, postupně u ní vzbudil důvěru a pak v době, kdy s dítětem byl o samotě, pořizoval fotografie a videa pornografického charakteru,“ sdělil mluvčí brněnské policie Bohumil Malášek.



Muž vystupoval vždy elegantně a pozorně, proto neměl problém získat si u žen důvěru. Ty při vyšetřování případu často nedokázaly pochopit, že právě on mohl jejich dcery zneužívat. Za účelem snazšího seznámení si dokonce pořídil koně, aby mohl maminky spolu s dětmi lákat na projížďky. Pro seznámení využíval také akce pro tělesně postižené, nebo seznamky, kde vyhledával osamělé maminky.



Při domovní prohlídce získali kriminalisté celkem čtyři tisíce gigabajtů dat s pornografickým obsahem. Díky nim zjistili, že muž v minulosti zneužíval téměř tři roky dnes šestiletou holčičku. Tu zachytil na téměř sedmi stovkách fotografií a šestatřiceti videozáznamech.



Více než dva roky byla obětí jeho sexuálních praktik také dnes desetiletá holčička. Před osmi lety dokonce půl roku sexuálně obtěžoval tehdy dvouleté dítě.

Kriminalisté zjistili, že muž zneužíval celou řadu dětí téměř deset let. "Záměrně si vybíral holčičky především ve věku, kdy by byla jejich výpověď nevěrohodná, případně by nedokázaly zneužití vůbec popsat,“ dodal Malášek.



Muž je momentálně vazebně stíhaný pro znásilnění, výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií a zneužití dítěte k výrobě pornografie. Ve vězení může strávit až dvanáct let.